Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого

Хрустящий веер из артишока с морским гребешком — идеальная пара для сухого брюта. Разрежьте артишок пополам, удалите сердцевину, а внешние лепестки смажьте оливковым маслом с щепоткой морской соли. Запекайте при 200 °C до появления золотистого хруста. На хрустящие лепестки выложите тонкие слайсы сырого гребешка, слегка сбрызнутые лимонным соком. Сверху — несколько нитей свежего имбиря и микролистьев кинзы. Ключевой акцент — соус из белого перца, цедры лайма и ложки меда, взбитый до легкости. Подавайте сразу, чтобы нежный гребешок контрастировал с горячим артишоком. Игристая кислотность шампанского встретит отзвук цитруса в соусе, а легкая сладость меда подчеркнет фруктовые ноты вина.

