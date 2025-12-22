Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:37

Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого

Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хрустящий веер из артишока с морским гребешком — идеальная пара для сухого брюта. Разрежьте артишок пополам, удалите сердцевину, а внешние лепестки смажьте оливковым маслом с щепоткой морской соли. Запекайте при 200 °C до появления золотистого хруста. На хрустящие лепестки выложите тонкие слайсы сырого гребешка, слегка сбрызнутые лимонным соком. Сверху — несколько нитей свежего имбиря и микролистьев кинзы. Ключевой акцент — соус из белого перца, цедры лайма и ложки меда, взбитый до легкости. Подавайте сразу, чтобы нежный гребешок контрастировал с горячим артишоком. Игристая кислотность шампанского встретит отзвук цитруса в соусе, а легкая сладость меда подчеркнет фруктовые ноты вина.

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Ранее мы писали про идеальный слоеный сладкий пирожок: легко, быстро и очень вкусно.

Читайте также
Ужин за час: сочные куриные бедра в сливочно-горчичном соусе
Семья и жизнь
Ужин за час: сочные куриные бедра в сливочно-горчичном соусе
Смотря что положить в начинку: такие чашечки из помидоров всегда — звезда стола
Общество
Смотря что положить в начинку: такие чашечки из помидоров всегда — звезда стола
10 рецептов рулетов из лаваша, которые спасут ваш вечер
Семья и жизнь
10 рецептов рулетов из лаваша, которые спасут ваш вечер
Купила говяжьи хвосты за копейки — все удивились, а потом умяли до последнего кусочка. Уникальный рецепт с массой пользы
Общество
Купила говяжьи хвосты за копейки — все удивились, а потом умяли до последнего кусочка. Уникальный рецепт с массой пользы
Купила 1 грушу и камамбер: собрала брускетту из 3 ингредиентов за 15 минут — изысканная новогодняя закуска к игристому
Общество
Купила 1 грушу и камамбер: собрала брускетту из 3 ингредиентов за 15 минут — изысканная новогодняя закуска к игристому
простые рецепты
быстрые рецепты
закуска
вино
шампанское
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Надо достойно себя вести»: Бутырская обратилась к фигуристу Галлямову
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал из-за воровства
«Никогда не проигрывал»: Бестемьянова объяснила поведение Галлямова
Атака ВСУ на Тамань 22 декабря: удар по трубопроводу, пожар, сколько жертв
Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!
Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого
В Кремле раскрыли, с чем Дмитриев прилетит к Путину из США
Репродуктолог перечислила главные показания к проведению ЭКО
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.