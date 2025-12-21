Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 13:30

Смотря что положить в начинку: такие чашечки из помидоров всегда — звезда стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — яркая, нарядная и очень вкусная закуска, идеальная для праздничного фуршета или застолья. Аромат чеснока и сливочность майонеза объединяют все компоненты в единый сочный и пикантный букет. Такая закуска не только радует глаз, но и мгновенно исчезает со стола.

Ингредиенты: помидоры крупные, мясистые — 6–8 штук, крабовые палочки — 200 граммов, сыр твердый (например, российский или гауда) — 150 граммов, яйца — 4 штуки, укроп свежий — большой пучок, чеснок — 2–3 зубчика, майонез — 3–4 ст. л., соль — по вкусу, молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление: помидоры тщательно вымойте и срежьте у каждого верхушку. Аккуратно чайной ложкой выньте сердцевину с семенами и соком, чтобы получились прочные чашечки. Стенки оставьте толщиной около 0,5 см. Чашечки слегка присолите изнутри и переверните на салфетку, чтобы стек лишний сок. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на средней терке. Крабовые палочки и сыр также натрите на средней терке. Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. В глубокой миске смешайте тертые яйца, крабовые палочки, сыр, укроп и чеснок. Заправьте начинку майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Чайной ложкой плотно наполните приготовленные помидорные чашечки начинкой.

Ранее мы готовили итальянский салат «из ничего» — вы удивитесь! 4 простых ингредиента, а вкус — просто огонь.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуска с помидорами на новогодний стол — без шпрот: простой рецепт без трат и суматохи
Общество
Закуска с помидорами на новогодний стол — без шпрот: простой рецепт без трат и суматохи
Гренки «Пивчики» к пенному и не только: вкусная закуска из 3 ингредиентов
Общество
Гренки «Пивчики» к пенному и не только: вкусная закуска из 3 ингредиентов
Доступная закуска на праздничный стол: рулетики с начинкой из крабовых палочек
Общество
Доступная закуска на праздничный стол: рулетики с начинкой из крабовых палочек
10 рецептов рулетов из лаваша, которые спасут ваш вечер
Семья и жизнь
10 рецептов рулетов из лаваша, которые спасут ваш вечер
Как ни крути — эта начинка самая вкусная: готовим «Биг-лаваш» в духовке — идеальная закуска ко всему
Общество
Как ни крути — эта начинка самая вкусная: готовим «Биг-лаваш» в духовке — идеальная закуска ко всему
помидоры
простой рецепт
крабовые палочки
сыр
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фитнес-тренер с ноги ударил девушку прямо в живот и попал на видео
Глава Бразилии объяснил, чем опасна интервенция в Венесуэлу
Трендовое украшение елки в 2026 году: стиль Огненной Лошади
Раскрыто содержание разговора Умерова и сотрудников ФБР
Эрмитаж раскрыл неприятную деталь в истории с севшим на трон посетителем
Композитор Лора Квинт рассказала о последних днях актера и поэта Денисова
«Мое личное дело»: Степанова не смогла закончить гонку Кубка России
Жителям одного из регионов РФ могут компенсировать проезд к месту отдыха
Снежная метель и дубак до −30? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать
Нарколог раскрыл опасность конфет с алкогольной начинкой
В Китае сообщили о многократном росте импорта одного ресурса из России
Власти Туниса три дня не выпускают из аэропорта летчиков из России
Огонь охватил сразу несколько квартир и унес жизни двух человек
Мечтающую заменить Зарубина девочку пригласили на мероприятие с Путиным
«Таких нет»: композитор Лора Квинт об ушедшем актере и поэте Денисове
Таксисты начали зарабатывать в России по полмиллиона рублей
«Рвут на себе волосы»: страны ЕС забили тревогу из-за переговоров в США
Бастрыкин взял на контроль расследование смертельного ДТП в Омске
Российских штурмовиков засняли с воздуха при освобождении Светлого в ДНР
Женщину оштрафовали за наклейку с собакой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.