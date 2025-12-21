Смотря что положить в начинку: такие чашечки из помидоров всегда — звезда стола

Смотря что положить в начинку: такие чашечки из помидоров всегда — звезда стола

Это блюдо — яркая, нарядная и очень вкусная закуска, идеальная для праздничного фуршета или застолья. Аромат чеснока и сливочность майонеза объединяют все компоненты в единый сочный и пикантный букет. Такая закуска не только радует глаз, но и мгновенно исчезает со стола.

Ингредиенты: помидоры крупные, мясистые — 6–8 штук, крабовые палочки — 200 граммов, сыр твердый (например, российский или гауда) — 150 граммов, яйца — 4 штуки, укроп свежий — большой пучок, чеснок — 2–3 зубчика, майонез — 3–4 ст. л., соль — по вкусу, молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление: помидоры тщательно вымойте и срежьте у каждого верхушку. Аккуратно чайной ложкой выньте сердцевину с семенами и соком, чтобы получились прочные чашечки. Стенки оставьте толщиной около 0,5 см. Чашечки слегка присолите изнутри и переверните на салфетку, чтобы стек лишний сок. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на средней терке. Крабовые палочки и сыр также натрите на средней терке. Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. В глубокой миске смешайте тертые яйца, крабовые палочки, сыр, укроп и чеснок. Заправьте начинку майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Чайной ложкой плотно наполните приготовленные помидорные чашечки начинкой.

Ранее мы готовили итальянский салат «из ничего» — вы удивитесь! 4 простых ингредиента, а вкус — просто огонь.