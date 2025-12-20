Доступная закуска на праздничный стол: рулетики с начинкой из крабовых палочек

Эти рулетики из яичных блинчиков с начинкой из крабовых палочек — эффектный вариант доступной закуски на праздничный стол. Не переплачивайте за дорогие ингредиенты, попробуйте приготовить эту вкусноту!

Вкус рулетиков нежный и пикантный: тонкий яичный блинчик отлично сочетается со сливочной, чуть сладковатой начинкой с остротой чеснока.

Вам понадобится: 4 сырых яйца, 2 ст. л. муки или крахмала, соль, 150 г крабовых палочек, 100 г тертого сыра, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, растительное масло для жарки. Для блинчиков взбейте яйца с мукой и щепоткой соли до однородности. На разогретой сковороде с антипригарным покрытием и каплей масла испеките 3–4 тонких блинчика с двух сторон, как обычные. Для начинки смешайте мелко нарезанные крабовые палочки, сыр, чеснок и майонез. Готовые остывшие блинчики равномерно намажьте начинкой, оставляя свободным один край. Плотно сверните в рулет, начиная со стороны, противоположной свободному краю. Уберите в холодильник минимум на 30 минут для пропитки и уплотнения. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

Ранее стало известно, как приготовить закусочные помидоры со шпротами на праздничный стол.