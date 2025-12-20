Новый год-2026
Доступная закуска на праздничный стол: рулетики с начинкой из крабовых палочек

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти рулетики из яичных блинчиков с начинкой из крабовых палочек — эффектный вариант доступной закуски на праздничный стол. Не переплачивайте за дорогие ингредиенты, попробуйте приготовить эту вкусноту!

Вкус рулетиков нежный и пикантный: тонкий яичный блинчик отлично сочетается со сливочной, чуть сладковатой начинкой с остротой чеснока.

Вам понадобится: 4 сырых яйца, 2 ст. л. муки или крахмала, соль, 150 г крабовых палочек, 100 г тертого сыра, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, растительное масло для жарки. Для блинчиков взбейте яйца с мукой и щепоткой соли до однородности. На разогретой сковороде с антипригарным покрытием и каплей масла испеките 3–4 тонких блинчика с двух сторон, как обычные. Для начинки смешайте мелко нарезанные крабовые палочки, сыр, чеснок и майонез. Готовые остывшие блинчики равномерно намажьте начинкой, оставляя свободным один край. Плотно сверните в рулет, начиная со стороны, противоположной свободному краю. Уберите в холодильник минимум на 30 минут для пропитки и уплотнения. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

Ранее стало известно, как приготовить закусочные помидоры со шпротами на праздничный стол.

рулетики
рецепты
закуски
крабовые палочки
Дарья Иванова
Д. Иванова
