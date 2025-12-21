Ученые предупредили, как новогодний декор может повлиять на здоровье

Новогодние гирлянды и праздничная иллюминация могут представлять неожиданную опасность для здоровья, сообщает портал The Conversation. В предпраздничный период улицы и дома украшают мигающими огнями и световыми фигурами. Хотя эти декорации традиционно создают атмосферу уюта, для некоторых людей они могут стать источником дискомфорта и усталости. Возможны даже приступы эпилепсии.

Ученые объяснили, что мигающие огни, привлекающие внимание, могут быть особенно проблемными. Быстрые световые вспышки способны провоцировать приступы у людей, страдающих эпилепсией, так как вызывают синхронизацию нейронов в уязвимых участках мозга. Для людей с расстройствами аутистического спектра, у которых часто наблюдается повышенная сенсорная чувствительность, такое мигание может быть чрезмерно раздражающим. Также яркий и контрастный свет способен вызывать приступы головной боли у тех, кто страдает мигренями, поскольку стимулирует зрительную кору мозга.

Даже у здоровых людей частое мигание способно вызывать неприятные ощущения. Чем выше частота вспышек, тем больше нагрузка на зрительную систему. Особенно тяжело воспринимается свет, мигающий быстрее нескольких раз в секунду, так как он быстрее приводит к сенсорному переутомлению.

До этого врач Елена Пятикова сообщала, что основной причиной аллергии и нарушений в работе органов дыхания может стать использование мишуры, еловых веток или других декоративных элементов, содержащих мелкие детали. Она добавила, что следует избегать распыления в помещении различных аэрозолей, к которым относится, например, искусственный снег.