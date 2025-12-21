Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 18:08

Ученые предупредили, как новогодний декор может повлиять на здоровье

Conversation: гирлянды и праздничные огни способны вызывать эпилепсию

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новогодние гирлянды и праздничная иллюминация могут представлять неожиданную опасность для здоровья, сообщает портал The Conversation. В предпраздничный период улицы и дома украшают мигающими огнями и световыми фигурами. Хотя эти декорации традиционно создают атмосферу уюта, для некоторых людей они могут стать источником дискомфорта и усталости. Возможны даже приступы эпилепсии.

Ученые объяснили, что мигающие огни, привлекающие внимание, могут быть особенно проблемными. Быстрые световые вспышки способны провоцировать приступы у людей, страдающих эпилепсией, так как вызывают синхронизацию нейронов в уязвимых участках мозга. Для людей с расстройствами аутистического спектра, у которых часто наблюдается повышенная сенсорная чувствительность, такое мигание может быть чрезмерно раздражающим. Также яркий и контрастный свет способен вызывать приступы головной боли у тех, кто страдает мигренями, поскольку стимулирует зрительную кору мозга.

Даже у здоровых людей частое мигание способно вызывать неприятные ощущения. Чем выше частота вспышек, тем больше нагрузка на зрительную систему. Особенно тяжело воспринимается свет, мигающий быстрее нескольких раз в секунду, так как он быстрее приводит к сенсорному переутомлению.

До этого врач Елена Пятикова сообщала, что основной причиной аллергии и нарушений в работе органов дыхания может стать использование мишуры, еловых веток или других декоративных элементов, содержащих мелкие детали. Она добавила, что следует избегать распыления в помещении различных аэрозолей, к которым относится, например, искусственный снег.

Читайте также
Трендовое украшение елки в 2026 году: стиль Огненной Лошади
Семья и жизнь
Трендовое украшение елки в 2026 году: стиль Огненной Лошади
Экс-премьер Пакистана проведет 17 лет в тюрьме за украшение от Bulgari
Азия
Экс-премьер Пакистана проведет 17 лет в тюрьме за украшение от Bulgari
Кулинарный эксперимент на ура: салат «Изумрудная горка» на Новый год — необычный вкус с киви
Общество
Кулинарный эксперимент на ура: салат «Изумрудная горка» на Новый год — необычный вкус с киви
«Пандора» к Новому году — настоящее кулинарное открытие: готовлю теплый салат, который не оставляет равнодушным
Общество
«Пандора» к Новому году — настоящее кулинарное открытие: готовлю теплый салат, который не оставляет равнодушным
Отдыхавшей в санатории пенсионерке проткнули легкое во время иглоукалывания
Страны СНГ
Отдыхавшей в санатории пенсионерке проткнули легкое во время иглоукалывания
украшения
Новый год
здоровье
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Надеюсь, сожалеет»: депутат об оскорбившем журналистку фигуристе Галлямове
Волонтеры пришли в ужас, найдя сотни трупов в одном из ростовских приютов
Беглого Миндича обнаружили в Израиле
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Захарова раскрыла формулу «детской дипломатии»
Сила красивых волос: какой фен выбрать для сушки и укладки
Песков раскрыл, какие тайны обсуждает Путин с главами ЕАЭС
Лепра прорвалась в Европу спустя десятилетия
Дагестанка на Geländewagen протаранила машину грабивших ее дом воров в США
Самые популярные варианты подарков на день рождения: 28 идей
Россия и Южная Корея впервые за долгое время обсудили КНДР
Путин указал на неоспоримые дивиденды от участия в работе ЕАЭС
«Убирайтесь!»: Мерц еле унес ноги от разъяренной толпы в немецком городе
На Москву надвигается снегопад
Раскрыто, как Кремль перевел «подсвинков» на английский язык
«Спокойно не будет»: в Кремле сделали заявление о графике Путина в январе
Отдыхавшей в санатории пенсионерке случайно проткнули легкое
В ГД ответили, стоит ли Зеленскому ждать обещанные €90 млрд от Евросоюза
На Украине планируют начать массовый аудит ВПК
Праздничные печенья-елочки с перчинкой: редкий ингредиент для зимнего уюта
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.