Уролог назвал главную опасность окунания в прорубь для мужчин Уролог Кахоров: окунание в прорубь вредно для мочеполовой системы мужчин

Резкое переохлаждение при окунании в прорубь на Крещение может нанести вред мужской мочеполовой системе, спровоцировав воспаление и обострение хронических проблем, заявил NEWS.ru врач-уролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Муроджон Кахоров. По его словам, основная опасность кроется в спазме сосудов и нарушении кровообращения, вызванных экстремальным холодовым стрессом.

Окунание в прорубь — серьезная нагрузка для организма, даже если человек считает себя полностью здоровым. Резкое воздействие холода запускает стрессовую реакцию: происходит спазм сосудов, учащается сердцебиение, повышается артериальное давление. Эти изменения кратковременны, но именно они и несут потенциальные риски. Для мужского здоровья опасность заключается в резком нарушении кровообращения органов малого таза. Переохлаждение может спровоцировать воспалительные процессы, обострение скрытых урологических проблем, а при регулярных погружениях — снизить устойчивость репродуктивной системы к инфекциям, — пояснил Кахоров.

Он добавил, что особенно уязвимы мужчины, у которых ранее были простатит или заболевания мочеполовой сферы. По словам уролога, купание в проруби допустимо только после подготовки, постепенного закаливания и консультации врача.

Ранее терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов заявил, что перед купанием в проруби на Крещение категорически нельзя употреблять алкоголь. По его словам, окунаться в воду необходимо только в специально оборудованных местах.