Врач рассказал, как безопасно провести крещенские купания Врач Смирнов: перед купанием в проруби нельзя употреблять алкоголь

Перед купанием в проруби на Крещение категорически нельзя употреблять алкоголь, рассказал «Радио 1» врач-терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов. Он отметил, что купаться необходимо только в специально оборудованных местах.

Перед купанием категорически нельзя употреблять алкоголь, так как он нарушает естественную терморегуляцию. Необходимо предварительно разогреться с помощью легких упражнений и растираний, а подходить к проруби следует в удобной нескользящей обуви, — рассказал Смирнов.

Врач отметил, что само погружение должно длиться не более 20-30 секунд. По его словам, после выхода важно обтереться, переодеться в сухую одежду и согреться в помещении с помощью теплого напитка.

