15 января 2026 в 13:58

Врач рассказал, как безопасно провести крещенские купания

Врач Смирнов: перед купанием в проруби нельзя употреблять алкоголь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Перед купанием в проруби на Крещение категорически нельзя употреблять алкоголь, рассказал «Радио 1» врач-терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов. Он отметил, что купаться необходимо только в специально оборудованных местах.

Перед купанием категорически нельзя употреблять алкоголь, так как он нарушает естественную терморегуляцию. Необходимо предварительно разогреться с помощью легких упражнений и растираний, а подходить к проруби следует в удобной нескользящей обуви, — рассказал Смирнов.

Врач отметил, что само погружение должно длиться не более 20-30 секунд. По его словам, после выхода важно обтереться, переодеться в сухую одежду и согреться в помещении с помощью теплого напитка.

Ранее священник Андрей Лоргус рассказал, что перед Крещением православным необходимо соблюсти пост в Крещенский сочельник. Он напомнил, что от Рождества до Крещения длится период Святок.

врачи
крещение
купания
безопасность
