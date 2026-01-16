Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 11:33

Наркокартель придумал «обезьянью» схему для перевозки кокаина по морю

В Испании банда использовала юных пловцов для перевозки наркотиков по морю

Полиция Испании Полиция Испании Фото: Shutterstock/FOTODOM
Испанская полиция задержала 30 человек и изъяла почти 2,5 тонны кокаина у преступной сети, которая использовала команды молодых пловцов для сокрытия наркотиков на судах, пишет The Guardian. По данным следствия, они подплывали к идущим судам и тайно прятали кокаин на борту, после чего корабли штурмовали, забирая спрятанный груз еще до захода в европейские порты.

Расследование длилось 15 месяцев и началось в октябре 2024 года после того, как в южном испанском городе Михасе в автомобиле нашли 88 килограммов кокаина. Эта находка вывела полицию на три преступные группировки, которые совместно организовывали поставки крупных партий наркотиков из Колумбии в Испанию.

Банды использовали так называемую «обезьянью» технику для доставки партий кокаина в морские контейнеры, перевозимые на контейнеровозах, — рассказали в полиции.

Одна из таких операций сорвалась в середине прошлого года. Судно уведомило морскую спасательную службу о найденных на палубе безбилетных пассажирах. После этого был изъят контейнер, внутри которого обнаружили 1,4 тонны кокаина. Позднее выяснилось, что трое мужчин должны были забрать наркотики, однако им удалось скрыться.

Ранее полиция Испании провела в Атлантическом океане спецоперацию по перехвату торгового судна, перевозившего почти 10 тонн кокаина. Наркотики были тщательно спрятаны в грузе с пищевой солью. Операция под названием «Белая волна» стала крупнейшей в истории испанской полиции по объему изъятых наркотиков в открытом море.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

