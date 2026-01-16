В России нашли картель на рынке поставки медизделий на 4,6 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России выявила картель на рынке поставки медицинских изделий на сумму 4,6 млрд рублей, сообщается на портале ведомства. По данным пресс-службы ФАС, торги проходили для нужд госучреждений Воронежской области. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в отношении ООО «Диафарм», ООО «Фарм-Групп», ООО «Айболит 36», ООО «М-Комплимед», ООО «СВ-Фарм 36».
Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 4 618 660 892 рубля, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что жительница Владивостока предстанет перед судом по делу о картельном сговоре на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, она в составе преступной группы участвовала в монополизации рынка поставок питания для городских детских садов в 2021–2022 годах.
До этого стало известно, что ФАС инициировала масштабную проверку в отношении ведущих продуктовых ретейлеров России. В центре внимания регулятора оказались ключевые игроки рынка: группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», а также сети «Ашан», «О’кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука Вкуса».