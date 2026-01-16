Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 11:48

В России нашли картель на рынке поставки медизделий на 4,6 млрд рублей

ФАС выявила картель на рынке поставки медизделий на 4,6 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба России выявила картель на рынке поставки медицинских изделий на сумму 4,6 млрд рублей, сообщается на портале ведомства. По данным пресс-службы ФАС, торги проходили для нужд госучреждений Воронежской области. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в отношении ООО «Диафарм», ООО «Фарм-Групп», ООО «Айболит 36», ООО «М-Комплимед», ООО «СВ-Фарм 36».

Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 4 618 660 892 рубля, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что жительница Владивостока предстанет перед судом по делу о картельном сговоре на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, она в составе преступной группы участвовала в монополизации рынка поставок питания для городских детских садов в 2021–2022 годах.

До этого стало известно, что ФАС инициировала масштабную проверку в отношении ведущих продуктовых ретейлеров России. В центре внимания регулятора оказались ключевые игроки рынка: группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», а также сети «Ашан», «О’кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука Вкуса».

