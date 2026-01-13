Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 12:30

Преступный картель контролировал питание детских садов Приморья

Жительницу Владивостока обвиняют в монополизации рынка питания детских садов

Жительница Владивостока предстанет перед судом по делу о картельном сговоре на сумму свыше 1,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края. По версии следствия, она в составе преступной группы участвовала в монополизации рынка поставок питания для городских детских садов в 2021–2022 годах.

Заместитель прокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Владивостока. <…> По версии следствия, в 2021–2022 годах обвиняемая в составе преступной группы участвовала в картельном сговоре с целью монополизации рынка услуг по организации питания для дошкольных образовательных учреждений Владивостока, — говорится в сообщении.

Ранее региональное управление ФАС России сообщило о выявлении сговора на сумму более 18,3 млрд рублей при поставках угля и дизельного топлива в Камчатский край. В пресс-службе УФАС пояснили, что реализация соглашения по схеме «свой — чужой» блокировала доступ на рынок для добросовестных поставщиков.

Кроме того, Хамовнический суд Москвы постановил конфисковать в государственную пользу собственность бывшего руководителя Предгорного района Ставрополья на сумму 2,9 млрд рублей. Имущество было признано нажитым преступным путем в рамках коррупционных схем с землей.

