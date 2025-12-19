Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 03:52

Суд изъял у экс-чиновника имущество на миллиарды

РИАН: суд изъял у экс-главы района Ставрополья имущество на 2,9 млрд рублей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хамовнический суд Москвы конфисковал в доход государства собственность бывшего главы Предгорного района Ставрополья на 2,9 млрд рублей, передает РИА Новости. Имущество было признано приобретенным на средства от коррупционных схем с землей.

Как установило следствие, в 2008–2013 годах он перевел 56 гектаров муниципальной сельхозземли под застройку и передал ее подконтрольным лицам. Позже территорию разделили на сотни участков и распродали. На вырученные деньги были куплены тысячи квадратных метров недвижимости и дорогие автомобили, которые оформили на родственников и доверенных лиц. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об обращении в доход Российской Федерации незаконно полученных объектов и взыскании компенсации стоимости земли.

Судебный акт в части взыскания имущества в доход государства обращен к немедленному исполнению, — сообщили в прокуратуре.

По данным агентства, речь идет об экс-главе Николае Гюльбякове, который ранее уже был осужден условно на пять лет за посредничество во взяточничестве. Новое решение суда направлено на изъятие всего незаконно нажитого имущества.

Ранее сообщалось, то Арбитражный суд Краснодарского края постановил вернуть в собственность России ключевые портовые активы в Туапсе и Темрюке. Речь идет о морском коммерческом порте и его предприятии, а также о перегрузочном терминале.

суды
конфискации
имущество
Ставропольский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему при отправке резюме важно писать сопроводительное письмо
Психолог объяснила, как пережить смерть близкого человека
Житель Камчатки получил наказание за призывы в интернете
К чему снится менструальная кровь: раскрываем тайны женских снов
Стало известно, к каким последствиям приводит недостаток утреннего света
SHOT: громкие взрывы раздались в российском городе
Стало известно об изменении названий ряда профессий в России
Россиянам пригрозили штрафами за опасный запуск фейерверков
Сразу четыре российских аэропорта прекратили работу
Названа менее травмоопасная альтернатива становой тяге
Трамп подписал проект об оборонном бюджете США
Лучше в тюрьму, чем в могилу: как Украину превращают в страну уголовников
Суд изъял у экс-чиновника имущество на миллиарды
«Приходится терпеть»: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
Очевидцы рассказали о серии взрывов над Таганрогом
Врач объяснила, как избежать тяжелого похмелья после Нового года
Стало известно, у кого вырастут пенсии с 1 января
Генсек ОДКБ указал на расширение глобальной борьбы за новый ресурс
Энергетика Одессы выведена из строя массированным ударом
Прогноз Залужного — катастрофа: Украину ждет кровавый бунт ветеранов
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.