Суд изъял у экс-чиновника имущество на миллиарды РИАН: суд изъял у экс-главы района Ставрополья имущество на 2,9 млрд рублей

Хамовнический суд Москвы конфисковал в доход государства собственность бывшего главы Предгорного района Ставрополья на 2,9 млрд рублей, передает РИА Новости. Имущество было признано приобретенным на средства от коррупционных схем с землей.

Как установило следствие, в 2008–2013 годах он перевел 56 гектаров муниципальной сельхозземли под застройку и передал ее подконтрольным лицам. Позже территорию разделили на сотни участков и распродали. На вырученные деньги были куплены тысячи квадратных метров недвижимости и дорогие автомобили, которые оформили на родственников и доверенных лиц. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об обращении в доход Российской Федерации незаконно полученных объектов и взыскании компенсации стоимости земли.

Судебный акт в части взыскания имущества в доход государства обращен к немедленному исполнению, — сообщили в прокуратуре.

По данным агентства, речь идет об экс-главе Николае Гюльбякове, который ранее уже был осужден условно на пять лет за посредничество во взяточничестве. Новое решение суда направлено на изъятие всего незаконно нажитого имущества.

Ранее сообщалось, то Арбитражный суд Краснодарского края постановил вернуть в собственность России ключевые портовые активы в Туапсе и Темрюке. Речь идет о морском коммерческом порте и его предприятии, а также о перегрузочном терминале.