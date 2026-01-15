Россияне установили рекорд по покупке минералки в новогодние каникулы Продажи минеральной воды в январе выросли более чем на 70%

Продажи бутилированной минеральной воды в России рекордно выросли за период с 1 по 12 января 2026 года по сравнению с аналогичными датами прошлого года, сообщает Telegram-канал Baza. В натуральном выражении объем реализации увеличился на 61,86%, а в денежном — на 72,63%.

Общее количество проданной минералки оказалось на 57,52% выше показателей новогодних каникул 2025 года. Первое место среди регионов по объему продаж в литрах на 1000 человек заняла Калининградская область — 966,7 литра, что на 64,11% больше, чем годом ранее. В пятерку лидеров также вошли Ульяновская область с показателем 880,9 литра (+67,39%), Владимирская область — 821,5 литра (+111,55%), Удмуртия — 786,8 литра (+52,99%) и Москва — 748,9 литра (+88,3%).

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что россияне стали на 30% чаще обращаться за «откапкой» после новогодних каникул. Он отметил, что пик обращений приходится на первые 15 дней года. Нарколог добавил, что россияне обращались к специалистам и во время каникул. Наиболее популярными запросами стали просьбы вывести из запоя и помощь при похмелье.