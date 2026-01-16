Буланова рассказала о своем неожиданном страхе

Певица Татьяна Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что поборола страх выступать перед публикой. По словам знаменитости, в ее жизни были периоды, когда сцена и зрители вызывали у нее панику.

Были времена, когда я панически боялась зрителей и сцены. Я этот страх долго не могла побороть, и пришлось взять продолжительную паузу, чтобы восстановиться. Честно говоря, это крайне тяжело, когда профессия обязывает тебя быть на публике, коммуницировать с тысячной аудиторией, петь и говорить, а у тебя ком в горле, — рассказала Буланова.

По признанию певицы, сейчас она может спокойно выйти к зрителям и исполнить любую песню из своего репертуара. Буланова отметила, что ее большая молодая аудитория придает ей сил и уверенности в себе.

Ранее Буланова рассказала, что в повседневной жизни предпочитает общественный транспорт личному автомобилю. По ее словам, она регулярно пользуется троллейбусами и автобусами, являясь «нормальным человеком в уггах и в спортивном костюме».