«Совершенно нормальный человек»: Буланова раскрыла необычный факт из жизни

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала «Фонтанке», что в повседневной жизни предпочитает общественный транспорт личному автомобилю. По ее словам, она регулярно пользуется троллейбусами и автобусами, являясь «нормальным человеком в уггах и в спортивном костюме».

У меня есть карта петербуржца! Я совершенно нормальный человек, в уггах и в спортивном костюме, — заявила она.

Ранее Буланова опровергла слухи о женитьбе своего 18-летнего сына. Однако артистка отметила, что у ее сына есть возлюбленная. Певица отметила, что пока речи о скорой свадьбе ее сына не идет.

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Буланова поступила в частный белорусский университет в Минске. По его словам, певица уже внесла оплату за первый семестр. Он отметил, что получение высшего образования поможет Булановой в будущем получить высшее почетное звание РФ в области музыки. Позднее в учебном учреждении подтвердили эту новость. Представитель университета отметил, что певица будет получать высшее образование в течение пяти лет.