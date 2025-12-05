ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 15:57

Буланова ответила на слухи о женитьбе сына

Певица Буланова опровергла слухи о женитьбе сына

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Певица Татьяна Буланова опровергла слухи о женитьбе своего 18-летнего сына, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на слова самой артистки. Однако она отметила, что у ее сына есть возлюбленная. Артистка отметила, что пока речи о скорой свадьбе ее сына не идет.

Но что касается женитьбы, то в данном случае это слухи. Никаких разговоров о свадьбе и не идет, поэтому все эти сообщения не более чем выдумки, — рассказала Буланова.

Артистка отметила, что ждет того дня, когда ее сын женится. Однако, по ее словам, он еще слишком молод.

Ранее певица Наташа Королева опубликовала кадры с выхода на светское мероприятие вместе с невесткой Мелиссой Глушко. У девушки нет нескольких зубов из-за травмы, полученной в детстве, сейчас в ее ситуации разбираются врачи.

