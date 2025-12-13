Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 16:16

Буланова поделилась секретом стройности

Буланова назвала основой похудения контроль порций

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Контроль порций и частоты еды являются основными принципами 56-летней певицы Татьяны Булановой в вопросе похудения. В беседе с изданием «7Дней.ru» она подчеркнула, что всю свою жизнь борется с полнотой на гастролях без домашней еды.

Праздничный зажор — не про меня. Какой совет? Не жрать! Мне легко, потому что привыкла держать себя в руках, — рассказала она.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что похудела на семь килограммов. Знаменитость добавила, что это не окончательный результат.

До этого певец Филипп Киркоров признался, что за время летнего отдыха поправился на 8 кг. Во время общения с журналистами на мероприятии «Песня года — 2025» он подчеркнул, что лишнее ему удалось сбросить благодаря ограничениям в еде.

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова в свою очередь рассказала, что придерживается исключительно здорового питания. Она уточнила, что покупает продукцию только у проверенных поставщиков. Знаменитость добавила, что лишний вес не связан с распущенностью людей. По ее мнению, это последствие серьезного сбоя в организме.

шоу-бизнес
похудение
диеты
Татьяна Буланова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Критика из-за худобы, два развода, гонорар на НГ: как живет Полина Гагарина
Захарова поставила Запад на место в вопросе распоряжения активами России
Популярный блогер-миллионник получил гражданство России
Политика Евросоюза в отношении России напомнила Захаровой театр абсурда
Лыжник Коростелев получил шанс на участие в Олимпиаде
Эстонский депутат сделал важный шаг в протест курсу русофобии
Экологическая повестка Греты Тунберг превратилась для нее в судебную
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье
Зэки и элита ВСУ умирают в боях за Купянск: новости СВО на вечер 13 декабря
Россиян попросили не покупать заранее некоторые продукты на новогодний стол
В Астрахани ищут участника конфликта, в котором избили тренера
Европейский политик призвал восстановить отношения с Россией
Пленный украинец раскрыл, на что шло командование ВСУ под Северском
«От греха подальше»: в ГД ответили на русофобские рекомендации Евросоюза
«Но вот тряпки!»: Айза пришла в недоумение от трат Собчак на одежду
«Столько лицемерия в жизни не видели»: Фицо о Западе и мире на Украине
Сообщение о минировании поезда из Киева заставило поволноваться молдаван
В постпредстве США раскрыли, куда «сливается» 70% бюджета ООН
Российская лыжница завоевала квоту на участие в олимпийском спринте
Лукашенко объявил о помиловании 123 осужденных из разных стран
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.