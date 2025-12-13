Буланова поделилась секретом стройности

Контроль порций и частоты еды являются основными принципами 56-летней певицы Татьяны Булановой в вопросе похудения. В беседе с изданием «7Дней.ru» она подчеркнула, что всю свою жизнь борется с полнотой на гастролях без домашней еды.

Праздничный зажор — не про меня. Какой совет? Не жрать! Мне легко, потому что привыкла держать себя в руках, — рассказала она.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что похудела на семь килограммов. Знаменитость добавила, что это не окончательный результат.

До этого певец Филипп Киркоров признался, что за время летнего отдыха поправился на 8 кг. Во время общения с журналистами на мероприятии «Песня года — 2025» он подчеркнул, что лишнее ему удалось сбросить благодаря ограничениям в еде.

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова в свою очередь рассказала, что придерживается исключительно здорового питания. Она уточнила, что покупает продукцию только у проверенных поставщиков. Знаменитость добавила, что лишний вес не связан с распущенностью людей. По ее мнению, это последствие серьезного сбоя в организме.