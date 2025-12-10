Собчак раскрыла, на сколько килограммов похудела Собчак рассказала, что похудела на семь килограммов

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что похудела на семь килограммов. Знаменитость добавила, что это не окончательный результат.

Ну где-то килограмм на семь на данный момент [похудела]. Но, ребят, нельзя быть слишком богатой или слишком худой. Мы всю жизнь худеем, поэтому я тоже еще в процессе, — сказала Собчак.

Ранее сыну Собчак и актера Максима Виторгана Платону исполнилось девять лет. По этому случаю родители организовали для ребенка вечеринку в стиле популярной киносаги «Звездные войны».

До этого журналистка с размахом отметила свой 44-й день рождения, собрав десятки гостей. Ведущей вручили люксовые вещи, украшения и аксессуары. Среди подарков оказалось ожерелье, выполненное из розового золота высшей пробы. Украшение от Hermes обошлось дарителю в 2 млн рублей.

Кроме того Собчак поделилась фотографиями двух роскошных колец в форме коней от бренда Liza Borzaya общей стоимостью почти 6 млн рублей. В подписи к посту она также с иронией обыграла свои ассоциации с лошадью, отметив, что готовится к «своему» году по китайскому гороскопу.