Стало известно, что получила на день рождения Собчак Собчак подарили сумку в виде ежа и бриллиантовые часы на день рождения

Телеведущая Ксения Собчак с размахом отметила свой 44-й день рождения, собрав десятки гостей, и похвасталась подписчикам брендовыми дорогими подарками в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Ведущей вручили люксовые вещи, украшения и аксессуары.

Статистика брендов мне нравится. Больше всего подарков Cartier, Bulgari, Chanel и Hermes, — написала она в блоге.

Среди подарков обнаружилось ожерелье, выполненное из розового золота высшей пробы. Украшение от бренда Hermes обошлось дарителю в 2 млн рублей. Также на фото можно заметить золотые запонки с узнаваемым логотипом Chanel за 200 тыс. рублей. Один из гостей подарил Ксении браслет Cartier, а кто-то вручил швейцарские часы от Patek Philippe за 4 млн рублей. Аксессуар выполнен из белого золота и украшен бриллиантами. Отличился оригинальностью певец Филипп Киркоров: он преподнес Собчак коллекционный клатч в форме ежика.

Ранее ведущая приняла участие в 16-й ежегодной звездной премии «Topical Style Awards 2025» Moda Topical и опровергла слухи о получении вида на жительство в Испании. По ее словам, все подобные сообщения, как и новости о покупке пентхауса, — кем-то выдуманный обман.