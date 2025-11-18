Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus

«Газпром» завладел контрольным пакетом автопроизводителя Aurus

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Структура «Газпрома» летом текущего года купила контрольный пакет (речь идет о 51%) российского производителя автомобилей класса люкс Aurus, передают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к ситуации. Пакет был приобретен на «дочку» мирового лидера по добыче природного газа «Газпром тех». По оценке одного из инсайдеров, сумма сделки составила около 12–13 млрд рублей.

В материале сказано, что «Газпром» стал владельцем доли, которая до декабря прошлого года принадлежала арабскому фонду Tawazun (36%), а также части пакета госинститута ФГУП НАМИ. В настоящее время список акционеров Aurus не раскрывается.

Ранее бренд Aurus, известный производством автомобилей для первых лиц государства, подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для пищевой продукции и косметики. Под этой маркой могут появиться кондитерские изделия, включая конфеты, печенье и мороженое. Это станет развитием ранее запущенной линии премиальной воды. При этом в институте НАМИ отказались от комментариев о планах на сладости.

