Звезда «Универа» призналась, как избавляется от лишнего веса Актриса Кожевникова призналась, что придерживается только здорового питания

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова рассказала в интервью с «Леди Mail», что придерживается исключительно здорового питания. Она уточнила, что покупает продукцию только у проверенных поставщиков.

Делаю все возможное для того, чтобы вернуться к своим 53 кг. Я всегда правильно питалась и сегодня еще больше слежу за рационом. Я покупаю только «здоровые» продукты, у проверенных поставщиков, — подчеркнула Кожевникова.

Актриса призналась, что именно четвертая беременность вкупе с диагностированным гестационным диабетом привела ее к полноте. Знаменитость добавила, что лишний вес не связан с распущенностью людей. По ее мнению, это последствие серьезного сбоя в организме.

Ранее экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина рассказала, что похудела на 12 кг благодаря системе интервального голодания. Кроме того, по словам артистки, она отказалась от хлебобулочных и других высококалорийных продуктов.