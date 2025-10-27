Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 11:57

Звезда «Универа» призналась, как избавляется от лишнего веса

Актриса Кожевникова призналась, что придерживается только здорового питания

Мария Кожевникова Мария Кожевникова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова рассказала в интервью с «Леди Mail», что придерживается исключительно здорового питания. Она уточнила, что покупает продукцию только у проверенных поставщиков.

Делаю все возможное для того, чтобы вернуться к своим 53 кг. Я всегда правильно питалась и сегодня еще больше слежу за рационом. Я покупаю только «здоровые» продукты, у проверенных поставщиков, — подчеркнула Кожевникова.

Актриса призналась, что именно четвертая беременность вкупе с диагностированным гестационным диабетом привела ее к полноте. Знаменитость добавила, что лишний вес не связан с распущенностью людей. По ее мнению, это последствие серьезного сбоя в организме.

Ранее экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина рассказала, что похудела на 12 кг благодаря системе интервального голодания. Кроме того, по словам артистки, она отказалась от хлебобулочных и других высококалорийных продуктов.

Читайте также
Пеку за 12 минут и худею: обалденный клубничный рулет — некалорийная вкусняшка на скорую руку
Общество
Пеку за 12 минут и худею: обалденный клубничный рулет — некалорийная вкусняшка на скорую руку
Как есть оливье и шубу и не поправляться: рецепт майонеза из крутых яиц спасет любой салат и вашу фигуру
Общество
Как есть оливье и шубу и не поправляться: рецепт майонеза из крутых яиц спасет любой салат и вашу фигуру
Веру Сотникову обвинили в клевете после слов о дыре в подбородке
Кино
Веру Сотникову обвинили в клевете после слов о дыре в подбородке
Идеальные осенние колготки: как выбрать теплые и практичные
Семья и жизнь
Идеальные осенние колготки: как выбрать теплые и практичные
Свадьба, сложности из-за матери, новые фильмы: как живет Софья Ардова
Культура
Свадьба, сложности из-за матери, новые фильмы: как живет Софья Ардова
похудение
красота
актрисы
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива
Лунный календарь для квашения капусты осенью-2025
Песков сделал заявление по украинскому плану Трампа, озвученному на Аляске
Риелтор раскрыл, кому из россиян грозит НДФЛ при продаже недвижимости
Пальчики оближешь: пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут
В Кремле раскрыли, чем руководствуется Россия в переговорах с США
Международная выставка «Интерполитех-2025» состоится в Москве
Погода в Москве во вторник, 28 октября: ждать ли ночных заморозков и снега
Ученые нашли несколько тысяч таинственных подводных объектов
Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой
Под Калининградом нашли янтарь рекордного размера
В Кремле оценили слова Трампа о ядерной подлодке США у берегов России
Стали известны подробности убийства учительницы под Оренбургом
В Кремле рассказали о готовности России наладить отношения с США
В Кремле оценили влияние испытаний «Буревестника» на отношения с США
В Кремле назвали одну из главных целей разработки «Буревестника»
Песков поставил точку в истерии ЕС из-за «Буревестника»
Китай ответил Евросоюзу на введенные из-за хороших отношений с РФ санкции
Железнодорожная логистика ВСУ в Донбассе попала под удар ВС России
Военкор рассказал, кто стоит за атаками ВСУ на Белгородское водохранилище
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.