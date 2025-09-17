Терешина раскрыла, как похудела на 12 килограммов Экс-солистка Hi-Fi похудела на 12 кг благодаря системе интервального голодания

Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала, что похудела на 12 килограммов благодаря системе интервального голодания. Кроме того, по словам артистки, отказалась от хлебобулочных и других высококалорийных продуктов.

Полюбила интервальные голодания. Это полезно для организма, происходит обновление клеток. Стараюсь вечером не есть калорийные продукты и хлеб, — поделилась артистка.

Кроме того, по ее словам, она активно занимается спортом. Все вместе это позволило достичь идеальной физической формы, заявила Терешина.

Занимаюсь спортом по 1,5–2 часа ежедневно. Привела себя в такую форму, мне кажется, даже 15 лет назад у меня не было такой классной фигуры, как сейчас, — резюмировала артистка.

Ранее Терешина поделилась, что пережила сложные чувства при уходе из группы несколько лет назад. Она уточнила, что, по ее мнению, вина за произошедшее лежала на продюсерах коллектива.

Также она выразила восхищение поведением шоумена Дмитрия Диброва в ситуации с разводом с супругой Полиной. Он ведет себя «правильно, по-мужски», не выдавая свои эмоции в публичное поле, убеждена собеседница.