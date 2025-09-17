Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 08:45

Терешина раскрыла, как отнеслась к разводу Дибровых

Экс-солистка группы Hi-Fi Терешина поддержала разводящегося с женой Диброва

Дмитрий и Полина Дибровы Дмитрий и Полина Дибровы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Татьяна Терешина в интервью NEWS.ru выразила восхищение поведением шоумена Дмитрия Диброва в ситуации с разводом с супругой Полиной. Он ведет себя «правильно, по-мужски», не выдавая свои эмоции в публичное поле, убеждена собеседница.

Считаю, он ведет себя очень правильно, по-мужски. Когда супруги начинают поливать грязью друг друга, прожив вместе долгое время, это когда-то будут читать их дети, — напомнила певица.

Она поделилась историей собственного разрыва с первым мужем — актером Вячеславом Никитиным. Супруг, в отличие от Диброва, высказывался негативно, и это было ошибкой с его стороны, считает исполнительница.

Какие-то негативные слова с его стороны вылились в СМИ, потому что Слава ревновал. Мне это тяжело далось. Считаю, дети не должны читать гадости и подробности родительского развода, это не нужно им, — резюмировала артистка.

Ранее сын Полины и Дмитрия Дибровых Александр рассказал, как проводит время с родителями, которые развелись. Он сообщил, что с отцом смотрит фильмы, а с матерью может сходить в походы.

Полина Диброва заявила, что ее отношения с бизнесменом Романом Товстиком начались только в этом году. По словам модели, во время одной из встреч мужчина рассказал о ситуации, которая происходит в его семье, а именно — разладе с супругой Еленой.

шоу-бизнес
трагедии звезд
Полина Диброва
Дмитрий Дибров
российская эстрада
Виктория Катаева
В. Катаева
