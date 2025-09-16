Сын Дибровых рассказал, как проводит время с родителями Александр Дибров рассказал, что смотрит фильмы с отцом и ходит в походы с мамой

Сын Полины и Дмитрия Дибровых Александр рассказал, как проводит время с родителями, которые развелись. В интервью FAMETIME TV он сообщил, что с отцом смотрит фильмы, а с матерью может сходить в походы.

По словам Александра, в последний раз с отцом они видели картину Федерико Феллини. Самому подростку нравятся сериалы, среди которых он выделил «Во все тяжкие». Несмотря на юный возраст, ему знаком проект «Сто лет одиночества» по знаменитому произведению Габриэля Гарсиа Маркеса.

Полина Диброва с сыном недавно ходила в поход на Алтае. По ее словам, он длился девять часов пешком. Мальчику понравилось, но сам он деталями поделиться не успел. Ведущая спросила, не «ныл» ли он, на что Александр отрицательно покачал головой.

Ранее Полина Диброва сообщила, что перед разводом они с Дмитрием заключили брачный контракт. Пара все сделала согласованно, у них есть одна квартира, которую женщина взяла по льготной программе в ипотеку. Жилье купили для сына, уточнила она, добавив, что ему скоро исполнится 18 лет.