Полина Диброва рассказала, как прошел раздел имущества при разводе

Блогер и модель Полина Диброва сообщила, что перед разводом с бывшим мужем Дмитрием они заключили брачный контракт. В интервью FAMETIME TV она также прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о нескольких квартирах, доме и крупном автопарке.

Мы заключили брачный контракт перед разводом. Мы согласованно все сделали. Двух квартир нет. Одна есть квартира, которую я взяла в ипотеку по льготной программе. Мы ее купили для Саши. Ему скоро исполнится 18, мы надеемся, что он поступит в вуз и будет там жить, это его квартира. Дом, машина есть, но там тоже не так точно все машины указаны. Porsche Cayenne нет у меня, — поделилась Диброва.

Она также призналась, что сейчас живет в загородном доме, который ей сдала подруга «на определенных условиях». Его аренду модель оплачивает сама. При этом Полина добавила, что Дибров оказывает ей финансовую поддержку.

У нас договоренность с Дмитрием. Поддержка оказывается, безусловно. Как сама? У меня трое детей, — подчеркнула она.

Ранее Диброва заявляла, что ее отношения с бизнесменом Романом Товстиком начались только в этом году. По словам модели, во время одной из встреч мужчина рассказал о ситуации, которая происходит в его семье, и она почувствовала, что человек ей интересен и «очень сильно задел сердце». В этот момент она поняла, что больше не может жить со своим мужем. Окончательно к такому выводу модель пришла во время совместного путешествия с Дмитрием Дибровым на Сейшелы. Именно там она сообщила ему об измене и заявила, что хочет развестись.