Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 16:05

Полина Диброва рассказала, как прошел раздел имущества при разводе

Полина Диброва: раздел имущества после развода проходил по брачному контракту

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Социальные сети

Блогер и модель Полина Диброва сообщила, что перед разводом с бывшим мужем Дмитрием они заключили брачный контракт. В интервью FAMETIME TV она также прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о нескольких квартирах, доме и крупном автопарке.

Мы заключили брачный контракт перед разводом. Мы согласованно все сделали. Двух квартир нет. Одна есть квартира, которую я взяла в ипотеку по льготной программе. Мы ее купили для Саши. Ему скоро исполнится 18, мы надеемся, что он поступит в вуз и будет там жить, это его квартира. Дом, машина есть, но там тоже не так точно все машины указаны. Porsche Cayenne нет у меня, — поделилась Диброва.

Она также призналась, что сейчас живет в загородном доме, который ей сдала подруга «на определенных условиях». Его аренду модель оплачивает сама. При этом Полина добавила, что Дибров оказывает ей финансовую поддержку.

У нас договоренность с Дмитрием. Поддержка оказывается, безусловно. Как сама? У меня трое детей, — подчеркнула она.

Ранее Диброва заявляла, что ее отношения с бизнесменом Романом Товстиком начались только в этом году. По словам модели, во время одной из встреч мужчина рассказал о ситуации, которая происходит в его семье, и она почувствовала, что человек ей интересен и «очень сильно задел сердце». В этот момент она поняла, что больше не может жить со своим мужем. Окончательно к такому выводу модель пришла во время совместного путешествия с Дмитрием Дибровым на Сейшелы. Именно там она сообщила ему об измене и заявила, что хочет развестись.

Россия
шоу-бизнес
Полина Диброва
Дмитрий Дибров
разводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.