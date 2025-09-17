«Сложно расставались»: экс-солистка Hi-Fi об уходе из группы Терешина сообщила, что виной ее ухода из Hi-Fi стали разногласия с продюсерами

Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина поделилась в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что пережила сложные чувства при уходе из группы несколько лет назад. Она уточнила, что, по ее мнению, вина за произошедшее лежала на продюсерах коллектива.

Мы сложно расставались с продюсерами коллектива. Они были, по моему мнению, абсолютно неправы. Разные были периоды: и обида, и злость, и переоценка. Но не мне судить, почему так произошло, — рассказала артистка.

Она добавила, что в настоящее время не испытывает негатива по отношению к руководству группы. Наоборот, благодарна за возможности, которые ей дала работа в популярном коллективе.

Испытываю только благодарность за то, что вообще в моей жизни появилась группа Hi-Fi. Я погастролировала, испытала блаженство и концертные эндорфины, ни с чем не сравнимое чувство. Что бы ни произошло после, все равно на чаше весов перевешивают плюсы, — подытожила Терешина, которая недавно вернулась на сцену в качестве сольной исполнительницы.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова сообщила, что хочет сыграть свадьбу с продюсером Александром Златопольским в узком кругу родных и близких. При этом, по ее словам, пока дата мероприятия неизвестна, а заявление в ЗАГС еще не подано.

Певец Олег Газманов ранее рассказал, что его танцы обрели новую популярность в Сети после фестиваля «Новая волна». Он добавил, что движения ему поставили артисты «Тодеса», а их совместную репетицию кто-то снял на видео и выложил в интернет.