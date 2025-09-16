Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 21:48

Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес

Анфиса Чехова заявила, что сыграет свадьбу в узком кругу родных и близких

Анфиса Чехова Анфиса Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Анфиса Чехова на премии «Люди года — 2025» от журнала FB призналась, что хочет сыграть свадьбу с продюсером Александром Златопольским в узком кругу родных и близких, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, пока дата мероприятия неизвестна, а заявление в ЗАГС еще не подано.

Я сама даже не знаю [дату свадьбы]. Пока мы еще не подавали [заявление в ЗАГС]. Я точно не хочу такую свадьбу, где выкуп невесты, пироги, караваи, тамада, гости, пьянки. Фильм «Горько», чтобы вы понимали, я его даже не смотрела, мне эстетика советской свадьбы не близка. <...> Я не хочу шоу-бизнес видеть на своей свадьбе. Я хочу только для своих близких людей, — поделилась Чехова.

Ранее телеведущая сообщила, что Златопольский сделал ей предложение руки и сердца в Париже. Она добавила, что с ним почувствовала себя как дома. Для ведущей знаменитого шоу на ТНТ «Секс с Анфисой Чеховой» это будет вторым браком.

До этого Чехова прокомментировала интервью певицы Юлии Ковальчук, где артистка делилась подозрениями об измене мужа Алексея Чумакова. Чехова призналась, что сама сталкивалась с подобной ситуацией.

Россия
шоу-бизнес
свадьбы
Анфиса Чехова
