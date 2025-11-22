«Мне он не интересен»: писатель Рой о «другом Хазанове» Писатель Рой заявил, что директор театра эстрады Хазанов не интересен ему

Писатель Олег Рой в интервью NEWS.ru выразил мнение о существовании «двух Геннадиев Хазановых». Первый, по его мнению, остался в прошлом, а нынешний не интересен как личность.

Геннадий Хазанов (народный артист РСФСР, ныне — директор театра эстрады в Москве) тех времен, когда я его знал как комика и человека с хорошим чувством юмора, на мой взгляд, это один человек. И есть «другой Хазанов», сегодняшний. Мне он не интересен. Опять же это личное мнение, — сообщил собеседник.

Таким образом Рой прокомментировал недавний скандал с участием Хазанова. Тот крайне нервно отреагировал на вопрос журналиста, спросившего о причинах распродажи Геннадием Викторовичем квартир в России и нет ли в планах эмиграции. По мнению писателя, сотрудник СМИ имел право задавать эти вопросы.

Мне как одному из представителей нашего общества тоже интересно было бы узнать, а как же так происходит. И театры давали деятелям культуры, и квартиры, и выгодные контракты. А в трудный для нашей страны момент где эти люди? С нашим народом и с нашей страной? Или уже за границей? — поинтересовался литератор, намекнув, что директор театра эстрады нигде и никак публично не обозначал своего отношения к СВО.

Ранее стало известно, что Хазанов мог наброситься на корреспондента, когда тот задал вопрос о проданных квартирах. Журналист поинтересовался, собирается ли артист уезжать из России. Беседа могла перерасти в конфликт с рукоприкладством.

Сообщалось, что Хазанов продал пять квартир и домов в РФ общей стоимостью 706 млн рублей. Объекты находятся в Москве и области. Среди них упоминаются квартиры на улице Малая Молчановка (246 квадратных метров за 237 млн рублей) и в Пресненском районе (255 «квадратов» за 232 млн рублей).