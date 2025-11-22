Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 16:15

«Мне он не интересен»: писатель Рой о «другом Хазанове»

Писатель Рой заявил, что директор театра эстрады Хазанов не интересен ему

Писатель Олег Рой Писатель Олег Рой Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Писатель Олег Рой в интервью NEWS.ru выразил мнение о существовании «двух Геннадиев Хазановых». Первый, по его мнению, остался в прошлом, а нынешний не интересен как личность.

Геннадий Хазанов (народный артист РСФСР, ныне — директор театра эстрады в Москве) тех времен, когда я его знал как комика и человека с хорошим чувством юмора, на мой взгляд, это один человек. И есть «другой Хазанов», сегодняшний. Мне он не интересен. Опять же это личное мнение, — сообщил собеседник.

Таким образом Рой прокомментировал недавний скандал с участием Хазанова. Тот крайне нервно отреагировал на вопрос журналиста, спросившего о причинах распродажи Геннадием Викторовичем квартир в России и нет ли в планах эмиграции. По мнению писателя, сотрудник СМИ имел право задавать эти вопросы.

Мне как одному из представителей нашего общества тоже интересно было бы узнать, а как же так происходит. И театры давали деятелям культуры, и квартиры, и выгодные контракты. А в трудный для нашей страны момент где эти люди? С нашим народом и с нашей страной? Или уже за границей? — поинтересовался литератор, намекнув, что директор театра эстрады нигде и никак публично не обозначал своего отношения к СВО.

Ранее стало известно, что Хазанов мог наброситься на корреспондента, когда тот задал вопрос о проданных квартирах. Журналист поинтересовался, собирается ли артист уезжать из России. Беседа могла перерасти в конфликт с рукоприкладством.

Сообщалось, что Хазанов продал пять квартир и домов в РФ общей стоимостью 706 млн рублей. Объекты находятся в Москве и области. Среди них упоминаются квартиры на улице Малая Молчановка (246 квадратных метров за 237 млн рублей) и в Пресненском районе (255 «квадратов» за 232 млн рублей).

Олег Рой
Геннадий Хазанов
российская эстрада
эмиграция
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат семьи Тиммы раскрыла серую схему Седоковой
Собчак арестовала «полиция моды» в Шанхае
В Петербурге мужчина распылил слезоточивый газ в офисе
Наступление ВС РФ на Запорожье 22 ноября: когда возьмут Гуляйполе?
Премьер Японии попала в неловкую ситуацию на саммите G20
Двое рыбаков упали в ледяную воду с надувной лодки
В ЕС ради Украины захотели доработать мирный план Трампа
Политолог объяснил, почему США может оказать давление на ЕС и Украину
В МИД указали на стратегическую ошибку Запада в отношении России
Захарова оценила публикации о финском снайпере, убивавшем русских
Стало известно, сколько получают пенсионеры по инвалидности в России
Синхронист дал советы, как работать с пословицами и поговорками
Профессор Решетников раскрыл условия для ведения успешного бизнеса
Силуанов предупредил продавцов маркетплейсов о строгих мерах ФНС
Опубликованы кадры тайника ВСУ с химическим оружием
Раскрыт диагноз Алдонина, которому РПЛ собирает деньги
«Вы не прогадаете»: бизнесмен Дотком рассказал, во что нужно вкладываться
В деле «кошелька Зеленского» случился новый поворот
Ледяной дождь парализовал транспорт в одном регионе России
«Мне он не интересен»: писатель Рой о «другом Хазанове»
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.