Писатель Рой раскрыл роль Степашина и Мединского в помощи фронту и Донбассу Рой: Мединский и Степашин содействуют в наполнении книгами библиотек Донбасса

При содействии руководителя Союза писателей России Владимира Мединского и президента Книжного союза РФ Сергея Степашина удается доставлять тысячи новых книг в библиотеки Донбасса, Херсона и Запорожья, рассказал в интервью NEWS.ru писатель Олег Рой. В основном речь об исторических книгах и произведениях русской классики, которых, по мнению Роя, там особенно не хватает.

Без поддержки Владимира Ростиславовича Мединского и Сергея Вадимовича Степашина не пошли бы караваны книг в библиотеки на воссоединенные территории. Это наша русская классика, это исторические книги о нашей великой России. Пытаемся создавать библиотеки в прифронтовых и фронтовых госпиталях, недавно в очередной раз я отвез 4,5 тысячи книг. Уже через неделю оттуда позвонили с просьбой прислать еще, — рассказал собеседник, который с недавних пор по предложению Сергея Степашина возгласил комитет по духовно-патриотическому воспитанию при Книжном союзе.

Ранее писатель высказал мнение, что на сериалах про «Патрики» — про жителей элитного района Москвы «Патриаршие пруды» — не воспитать патриотов России. Совсем скоро герои СВО начнут задавать неудобные вопросы создателям таких фильмов, о том, почему нет достойных киноработ для молодого поколения, предположил собеседник.

Также Рой полагает, что Алла Пугачева может быть не в себе, но ее следует простить. Он полагает, что именно по причине душевного нездоровья певица могла покинуть Россию и теперь делает заявления против РФ.