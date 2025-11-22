Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 18:10

Писатель Рой жестко раскритиковал сериалы про «Патрики»

Олег Рой: на Comedy Club и сериалах про «Патрики» не воспитать патриотов России

Олег Рой Олег Рой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На сериалах про «Патрики» — про жителей элитного района Москвы «Патриаршие пруды» — не воспитать патриотов России, выразил мнение в интервью NEWS.ru писатель Олег Рой. Он предположил, что совсем скоро герои СВО начнут задавать неудобные вопросы создателям таких фильмов.

Эй, деятели культуры, в тылу остались наши дети, жены — вы что-то хорошее создадите для них? Или так и будут идти сериалы про «Патрики»? И на Comedy Club невозможно воспитать патриотов России, — заявил литератор, который с 2014 года регулярно помогает Донбассу, а с 2022-го посещает зону СВО и общается с военнослужащими ВС РФ.

Рой добавил, что участники спецоперации с нетерпением ждут патриотических произведений культуры для своих детей. Однако почему-то на экраны продолжают выходить развлекательные шоу и гламурные сериалы сомнительных, по мнению собеседника, моральных достоинств.

Вам же, деятели культуры, тоже деньги выделяются, справедливо напомнят бойцы. Нам — на этот фронт, вам — на культурный. Только мы свои результаты показываем победами под Красноармейском (Покровском), здесь и сейчас. А вы свои результаты родине когда покажете? — выразил недоумение писатель.

Он также уточнил, что, конечно, никто не вправе заставлять кинодеятелей создавать нужные произведения. Однако, возможно, уже пришло время именно принуждать их, предположил собеседник.

У нас очень правильное без кавычек государство, не проводит политику террора, в том числе культурного. Хотя иногда мне хочется, чтобы кто-то задал вопрос — тихонечко, но чтобы мир содрогнулся. И сказал бы: «А доколе?!» [будете продолжать давать зрителям такие картины], — резюмировал собеседник.

Ранее Рой предположил, что певица Алла Пугачева может быть не в себе, поэтому покинула Россию и теперь делает заявления против страны. Но ее следует простить, считает писатель.

Рой как автор книги «Время героев» был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стала его публичная поддержка СВО.

Олег Рой
российское кино
режиссеры
Специальная военная операция
патриотизм
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как вы это представляете?»: SHAMAN и Мизулина высказались о смене фамилии
Раскрыта причина отказа бойцов ВСУ сдаваться в Димитрове
Названа причина ареста бывшего президента Бразилии
«Спартак» забил первый российский гол в сезоне РПЛ
Две легковушки столкнулись лоб в лоб и загорелись
Ни денег, ни квартиры. Возврат жилья «жертвам мошенников»: новый поворот
Уровень популярности правительства Мерца установил антирекорд в ФРГ
Европейские лидеры ответили на план США по Украине своим проектом
Лидеры ЕС увидели в плане Трампа основу для урегулирования конфликта
Премьер Нидерландов внезапно исчез перед своим выступлением
Россиянам напомнили, что нужно для сохранения выплат и льгот
Писатель Рой жестко раскритиковал сериалы про «Патрики»
Умер сооснователь группы DZIDZIO
Румыния экстренно направила истребители к границе с Украиной
Раскрыт полный список упомянутых в документах Эпштейна знаменитостей
Роллы без риса: огуречные рулетики с творожным сыром — легче не бывает
В Якутии объяснили приостановку выплат участникам СВО
Аналитик назвал причину сдержанности Москвы после удара ATACMS по Воронежу
Под Воронежем подорвали боевые блоки от сбитых ракет ВСУ
Московский трамвай на полной скорости переехал пешеходов
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.