Писатель Рой жестко раскритиковал сериалы про «Патрики» Олег Рой: на Comedy Club и сериалах про «Патрики» не воспитать патриотов России

На сериалах про «Патрики» — про жителей элитного района Москвы «Патриаршие пруды» — не воспитать патриотов России, выразил мнение в интервью NEWS.ru писатель Олег Рой. Он предположил, что совсем скоро герои СВО начнут задавать неудобные вопросы создателям таких фильмов.

Эй, деятели культуры, в тылу остались наши дети, жены — вы что-то хорошее создадите для них? Или так и будут идти сериалы про «Патрики»? И на Comedy Club невозможно воспитать патриотов России, — заявил литератор, который с 2014 года регулярно помогает Донбассу, а с 2022-го посещает зону СВО и общается с военнослужащими ВС РФ.

Рой добавил, что участники спецоперации с нетерпением ждут патриотических произведений культуры для своих детей. Однако почему-то на экраны продолжают выходить развлекательные шоу и гламурные сериалы сомнительных, по мнению собеседника, моральных достоинств.

Вам же, деятели культуры, тоже деньги выделяются, справедливо напомнят бойцы. Нам — на этот фронт, вам — на культурный. Только мы свои результаты показываем победами под Красноармейском (Покровском), здесь и сейчас. А вы свои результаты родине когда покажете? — выразил недоумение писатель.

Он также уточнил, что, конечно, никто не вправе заставлять кинодеятелей создавать нужные произведения. Однако, возможно, уже пришло время именно принуждать их, предположил собеседник.

У нас очень правильное без кавычек государство, не проводит политику террора, в том числе культурного. Хотя иногда мне хочется, чтобы кто-то задал вопрос — тихонечко, но чтобы мир содрогнулся. И сказал бы: «А доколе?!» [будете продолжать давать зрителям такие картины], — резюмировал собеседник.

Ранее Рой предположил, что певица Алла Пугачева может быть не в себе, поэтому покинула Россию и теперь делает заявления против страны. Но ее следует простить, считает писатель.

Рой как автор книги «Время героев» был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стала его публичная поддержка СВО.