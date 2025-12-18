Новый год-2026
18 декабря 2025 в 17:54

В Госдуме ответили, каким должен быть патриотизм

Депутат Колесник: патриотизм должен проявляться в делах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Патриотизм должен проявляться в делах, заявил «Ямал-Медиа» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что россияне проявляют патриотизм, так как в стране есть сильные лидеры.

Патриотизм должен быть не квасной, а такой, который обозначен реальными делами. Когда патриотизм молчаливый, ничего не делающий, — это не патриотизм. Истерики закатывать в телевизоре — это тоже не патриотизм. Это так, имитация патриотизма, — заявил Колесник.

По словам депутата, главное — любить Родину и радоваться успехам своей страны. Он также отметил, что Россия должна оставаться страной-победителем.

Ранее певец Григорий Лепс рассказал, что у каждого поколения свой моральный облик, однако чувство патриотизма можно привить, показывая свой положительный пример. По его словам, с подростками стоит говорить о Родине, однако эти беседы не должны проходить «в форме партсобрания».

