«У каждого поколения свой моральный облик»: Лепс о патриотизме

У каждого поколения свой моральный облик, однако чувство патриотизма можно привить, показывая свой положительный пример, заявил певец Григорий Лепс на пресс-завтраке «Русской Медиагруппы». По его словам, с подростками стоит говорить о родине, однако эти беседы не должны проходить «в форме партсобрания».

У каждого поколения свой моральный облик, — сказал Лепс.

По мнению певца, очень важно заниматься просвещением подрастающего поколения. Делать это необходимо «с самого начала формирования сознания», добавил Лепс.

Ранее Лепс рассказал, что считает патриотические поездки в зону СВО важной частью поддержки военнослужащих ВС РФ. По его словам, артисты должны подтверждать свою позицию делами, а не заявлениями.

До этого артист признался, что не знает, когда сможет жениться на своей молодой избраннице Авроре Кибе. По его словам, он не задумывался о том, как долго ей придется ждать этого события.

Кроме того Лепс заявил, что намерен повысить цены на билеты и сократить выступление после скандала с концертом во Владивостоке. Артист напомнил, что длительность его шоу, которое обсуждают в Сети, составила 2 часа 55 минут. Он не исключил, что теперь концерты будут длиться 1 час 50 минут.