Стала известна реакция ФПБК на поход рэпера Macan в армию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью NEWS.ru выразил одобрение поступку рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), который ушел в армию. Бородин назвал это настоящим мужским поступком.

Рэпер Macan — молодец. Мы ему предложили пойти в армию, и он не отказался. Я к нему приехал на призывной пункт, пожал руку. Он сказал: «Я поддерживаю курс нашей страны, уважаю Конституцию, поэтому иду служить». Мужской поступок, — заявил собеседник.

Ранее Бородин выразил мнение, что если внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вернется в Россию, то ему нужно будет пройти срочную службу в армии. Глава ФПБК уточнил, что все граждане РФ призывного возраста должны отслужить в армии вне зависимости от своего статуса и родственных связей.

Кроме того, он сообщил, что намерен лишить Пугачеву звания народной артистки СССР. После ее недавнего интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), считает Бородин, профильные органы должны были возбудить уголовное дело против артистки.