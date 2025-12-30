В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности

В Ульяновской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщили в приложении МЧС, передает ТАСС. Местные жители могут столкнуться с ограничениями мобильного интернета.

На территории Ульяновской области объявлен режим «Беспилотная опасность», возможно отключение мобильного интернета, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 30 декабря российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 22 украинских беспилотника. Из них 20 дронов были сбиты над Брянской областью, а два — над Краснодарским краем.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны России перехватили и нейтрализовали очередной беспилотный летательный аппарат, летевший к столице. Это был уже третий сбитый дрон за час. На месте падения работают оперативные службы.

Также министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря украинские БПЛА атаковали резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с помощью беспилотников. Для нападения был задействован 91 дрон, все они были успешно нейтрализованы.