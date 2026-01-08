Чебуреки для тех, кто считает калории: ПП-версия вкуснятины с сочной начинкой — 200 ккал на 100 г

Чебуреки для тех, кто считает калории: ПП-версия вкуснятины с сочной начинкой — 200 ккал на 100 г

Приготовьте вкусные и полезные чебуреки, которые позволят насладиться любимым блюдом без вреда для фигуры. Эта ПП-версия вкуснятины с сочной начинкой отлично подойдет тем, кто считает калории.

Вкус получается очень близким к классике: сочная куриная начинка с пряностями в хрустящей лепешке. Примерная калорийность такого блюда составляет около 200 ккал на 100 г, что делает его отличной альтернативой жареным чебурекам.

Вам понадобится: 4 круглые тонкие лепешки (тортильи или лаваш), 300 г куриного фарша, 1 луковица, соль, перец, паприка, зира, зелень по вкусу, 1 яйцо для смазки. Смешайте фарш с мелко нарезанным луком и специями, хорошо перемешайте. На половину каждой лепешки выложите начинку, отступив от края. Накройте второй половиной и плотно защипните края, можно смазать водой и пройтись вилкой. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите чебуреки на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Запекайте 20 минут до хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить творожные слойки из лаваша на завтрак: много начинки и мало теста.