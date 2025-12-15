Новый год-2026
Задержан главный подозреваемый в убийстве и сожжении режиссера Райнера

Сына режиссера Райнера арестовали по подозрению в его убийстве

Роб Райнер Роб Райнер Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
По подозрению в убийстве режиссера Роба Райнера и его жены Мишель арестован их сын Ник, пишет TMZ со ссылкой на источник. По его сведениям, суд запросил залог в $4 млн (почти 318 млн рублей). По информации издания, молодой человек перерезал родителям горло.

Сын Роба и Мишель Райнер, Ник, был арестован и содержится под стражей под залог в $4 млн, — сказано в статье.

Режиссера и его супругу убили в их доме в Лос-Анджелесе. На обоих зафиксированы рваные ножевые раны. При этом опознать тела было сложно из-за случившегося пожара. Супругов мертвыми нашла дочь. Она заявила в полицию, что подозревает брата, и назвала его опасным. Известно, что Ник страдает от наркотической зависимости.

У супругов остались трое детей. Райнер прославился как режиссер кинокартин «Останься со мной», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Кроме того, он сыграл роль отца героя Леонардо Ди Каприо в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».

Ранее мертвым нашли актера Питера Грина, известного по ролям в фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска», в своей квартире в Нью-Йорке. Ему было 60 лет. Сосед знаменитости заметил на его двери странную записку, которая содержала отсылку к ирландско-американской банде, действовавшей в 70–80-х годах.

