Звезда фильма «Криминальное чтиво» погиб при странных обстоятельствах

Американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска», был обнаружен мертвым в своей квартире в Нью-Йорке, передает газета New York Daily News. Ему было 60 лет.

Питер лежал на полу лицом вниз, с травмой лица, повсюду была кровь, — рассказал сосед актера.

Полиция рассматривает как несчастный случай, так и криминальную версию. Так, в квартире актера были найдены улики, указывающие на причастность к смерти Грина ирландских преступных группировок Нью-Йорка. Вместе с тем в последнее время актер испытывал головокружения из-за незалеченной аневризмы сосудов мозга. В ближайшее время ему предстояло перенести операцию по удалению доброкачественного новообразования в легких.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста Республики Казахстан Олега Прядко. На момент смерти ему было 72 года. С 1997 года Прядко работал актером в Балаковском драматическом театре имени Е. А. Лебедева. В 2006 году он был назначен его режиссером.

До этого на 92-м году жизни скончался южнокорейский актер Юн Иль Бон, известный по фильмам романтического жанра. Представитель знаменитости подтвердил новость о его смерти. Юн Иль Бон родился в 1934 году, а свою карьеру в кино начал еще в детстве.