Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 09:51

Звезда фильма «Криминальное чтиво» погиб при странных обстоятельствах

Актер Питер Грин найден мертвым в Нью-Йорке

Питер Грин Питер Грин Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска», был обнаружен мертвым в своей квартире в Нью-Йорке, передает газета New York Daily News. Ему было 60 лет.

Питер лежал на полу лицом вниз, с травмой лица, повсюду была кровь, — рассказал сосед актера.

Полиция рассматривает как несчастный случай, так и криминальную версию. Так, в квартире актера были найдены улики, указывающие на причастность к смерти Грина ирландских преступных группировок Нью-Йорка. Вместе с тем в последнее время актер испытывал головокружения из-за незалеченной аневризмы сосудов мозга. В ближайшее время ему предстояло перенести операцию по удалению доброкачественного новообразования в легких.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста Республики Казахстан Олега Прядко. На момент смерти ему было 72 года. С 1997 года Прядко работал актером в Балаковском драматическом театре имени Е. А. Лебедева. В 2006 году он был назначен его режиссером.

До этого на 92-м году жизни скончался южнокорейский актер Юн Иль Бон, известный по фильмам романтического жанра. Представитель знаменитости подтвердил новость о его смерти. Юн Иль Бон родился в 1934 году, а свою карьеру в кино начал еще в детстве.

кино
культура
фильмы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каперсы в кулинарии: что это за продукт и чем он полезен для организма
При выполнении гособоронзаказа Росгвардия недосчиталась 40 млн рублей
Российские военные разбили подразделение наемников в Волчанске
Магнитные бури сегодня, 13 декабря: что завтра, проблемы с сосудами, апатия
Татьяна Навка раскрыла звездный состав ледового шоу «Щелкунчик»
Чеботина рассказала, как Киркоров связан с ее новым парнем
Макгрегор устроил тайную свадьбу после 17 лет отношений
«Не таких давили»: Соколовский о вмешательстве СК в дело о сталкерах
Юный лихач устроил ночной дрифт на «Жигули» прямо на мемориале
В США «слили» фото обнаженного Эпштейна и тыкву в виде головы Трампа
Манул Тимофей начнет получать меньше крыс
Одесские пенсионеры начали «питаться святым духом»
Мстительный россиянин устроил поджог на участке экс-возлюбленной
Подконтрольная ВСУ часть Херсонской области погрузилась в блэкаут
Власти Саратова помогут жильцам пострадавших от БПЛА квартир
Удары по Украине сегодня, 13 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России предложили начать импортозамещение с органов власти
Смертельный взрыв на сирийской свадьбе попал на видео
Работа цеха воронежского предприятия встала из-за БПЛА ВСУ
С Игоря Верника не смогли выбить долг по «коммуналке»
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.