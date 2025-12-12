Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
На 73-м году жизни скончался актер Олег Прядко

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ушел из жизни заслуженный артист Республики Казахстан Олег Прядко, сообщили на сайте города Балаково. На момент смерти ему было 72 года. С 1997 года Прядко работал актером в Балаковском драматическом театре имени Е. А. Лебедева. В 2006 году он был назначен его режиссером.

Дочь артиста с трудом верит в утрату отца. Она убеждена, что зрители навсегда сохранят в памяти его выдающийся талант и мастерство, которые он на протяжении многих лет демонстрировал на сцене. 13 декабря в балаковском ритуальном центре «Обелиск» состоится церемония прощания с артистом.

Ранее южнокорейский актер Юн Иль Бон, прославившийся своими ролями в романтических фильмах, скончался на 92-м году жизни. Он родился в 1934 году и начал свою карьеру в кино еще в детстве. В его фильмографии более 100 работ, включая культовые ленты. Юн Иль Бон также выступал на театральной сцене, сыграв примерно в 100 постановках.

До этого в Москве скончался известный музыкант и педагог Альберт Комаров. Тело 55-летнего художественного руководителя ансамбля «Ретро» было найдено рядом с его домом на проспекте Андропова. Устанавливается причина смерти. Комаров также был автором альбома «Песочные часы», преподавал в школе искусств имени Юрия Розума и занимался созданием документальных фильмов.

