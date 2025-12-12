В Москве скончался от травм известный музыкант и педагог

В Москве скончался известный музыкант и педагог Альберт Комаров, передает MK.RU. Тело было найдено рядом с его домом на проспекте Андропова.

По предварительной информации, Комаров получил серьезные травмы. Причина смерти 55-летнего педагога выясняется, рассматривается вероятность несчастного случая. Уточняется, что его тело обнаружили прохожие.

Альберт Комаров, художественный руководитель ансамбля «Ретро», был также автором альбома «Песочные часы» и преподавал в школе искусств имени Юрия Розума. Помимо этого, он занимался созданием документальных фильмов и являлся членом Союза кинематографистов Российской Федерации.

