Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 09:26

В Москве скончался от травм известный музыкант и педагог

MK.RU: в Москве от полученных травм скончался музыкант и педагог Альберт Комаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Москве скончался известный музыкант и педагог Альберт Комаров, передает MK.RU. Тело было найдено рядом с его домом на проспекте Андропова.

По предварительной информации, Комаров получил серьезные травмы. Причина смерти 55-летнего педагога выясняется, рассматривается вероятность несчастного случая. Уточняется, что его тело обнаружили прохожие.

Альберт Комаров, художественный руководитель ансамбля «Ретро», был также автором альбома «Песочные часы» и преподавал в школе искусств имени Юрия Розума. Помимо этого, он занимался созданием документальных фильмов и являлся членом Союза кинематографистов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Роб Иньеста, лидер и автор песен группы Extremoduro, ушел из жизни в возрасте 63 лет. Коллектив Extremoduro считается одним из наиболее значимых в истории Испании. Группа официально распалась из-за последствий пандемии COVID-19, но Иньеста оставался единственным постоянным участником. В прошлом году артист отменил тур из-за проблем со здоровьем.

До этого основатель группы The Four Lads Берни Туриш ушел из жизни в возрасте 94 лет. Известный вокалист и автор аранжировок внес значительный вклад в музыкальную индустрию. Группа записала 22 композиции, которые вошли в топ-40 американских чартов. Туриш продолжал выступать и создавать музыку вплоть до 2018 года, а его достижения отмечены включением в Зал славы канадской музыки и Зал славы вокальных групп США.

музыканты
педагоги
смерти
несчастные случаи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев уличили в размещении наемников и РСЗО на опасном объекте
В Минобороны раскрыли наихудший сценарий после аварии на ЗАЭС
В МО РФ заявили о предотвращении диверсий против властей новых регионов
USAID обвинили в причастности к исследованиям в украинских биолабораториях
Генерал раскрыл, какие российские ракеты обнулят «Золотой купол» США
Найден схрон ВСУ с боевым отравляющим веществом
Трамп появился в игре Minecraft
«Закончите Третьей мировой войной»: Трамп поделился пугающим прогнозом
Блиновская попала в «элитный» отряд колонии
Детектив по пути на работу спас задыхающегося младенца
В Финляндии дали Мерцу совет из-за его «военных игр» с Россией
Эксперт по этикету рассказал, можно ли обсуждать работу на корпоративе
В Румынии зафиксировали редкое опасное заболевание
Психолог рассказала, почему мужчины часто отказываются от подарков
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Пашинян прокатился на велосипеде по утренней Москве
Индексация пенсий и семейные выплаты: что изменится для россиян в 2026 году
Идея для новогоднего стола: бутерброды с красной рыбой и ананасами
Учительница музыки призналась в совращении 14-летнего школьника
Турецким отелям запретили собирать паспортные данные туристов
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.