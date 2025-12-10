Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:26

Умер легенда испанского рока Роб Иньеста

Фронтмен испанской рок-группы Extremoduro Роб Иньеста умер в возрасте 63 лет

Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидер и автор песен группы Extremoduro Роб Иньеста скончался 10 декабря в возрасте 63 лет, передает ABC. Новость о его кончине подтвердили представители менеджмента артиста. Критики считают группу лучшей за всю историю Испании.

Extremoduro основали в 1987 году, а история коллектива охватывала периоды панк-рока, хард-рока и прогрессивного звучания. Тексты Иньесты часто отличались резкостью, откровенностью и натурализмом, а сам музыкант отмечал, что черпал вдохновение в классической испанской литературе.

Критики подчеркивали значимость группы на национальной музыкальной сцене: журнал Rolling Stone поместил Extremoduro на шестую позицию в списке 50 наиболее влиятельных испанских коллективов. Группа официально распалась из‑за последствий пандемии COVID-19, однако Иньеста оставался единственным постоянным участником.

В прошлом году артист отменил запланированный сольный тур, опираясь на медицинские рекомендации, после того как ему диагностировали легочную тромбоэмболию. Точные причины и обстоятельства смерти не афишируются.

Ранее стало известно, что основатель группы The Four Lads Берни Туриш умер в возрасте 94 лет в хосписе в Норт-Олмстеде (штат Огайо, США). Музыканта не стало спустя несколько дней после празднования 69-летия брака с женой Анджелой.

музыканты
смерти
группы
Испания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Российские спецслужбы накрыли канал по легализации тысяч мигрантов
Влад Соколовский рассказал, когда поймают угрожавших его семье сталкеров
Российская армия подкралась к ВСУ «с черного хода» и освободила село
Завершение карьеры, мнение об СВО, глухота: как живет Алиса Фрейндлих
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.