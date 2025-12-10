Умер легенда испанского рока Роб Иньеста

Лидер и автор песен группы Extremoduro Роб Иньеста скончался 10 декабря в возрасте 63 лет, передает ABC. Новость о его кончине подтвердили представители менеджмента артиста. Критики считают группу лучшей за всю историю Испании.

Extremoduro основали в 1987 году, а история коллектива охватывала периоды панк-рока, хард-рока и прогрессивного звучания. Тексты Иньесты часто отличались резкостью, откровенностью и натурализмом, а сам музыкант отмечал, что черпал вдохновение в классической испанской литературе.

Критики подчеркивали значимость группы на национальной музыкальной сцене: журнал Rolling Stone поместил Extremoduro на шестую позицию в списке 50 наиболее влиятельных испанских коллективов. Группа официально распалась из‑за последствий пандемии COVID-19, однако Иньеста оставался единственным постоянным участником.

В прошлом году артист отменил запланированный сольный тур, опираясь на медицинские рекомендации, после того как ему диагностировали легочную тромбоэмболию. Точные причины и обстоятельства смерти не афишируются.

Ранее стало известно, что основатель группы The Four Lads Берни Туриш умер в возрасте 94 лет в хосписе в Норт-Олмстеде (штат Огайо, США). Музыканта не стало спустя несколько дней после празднования 69-летия брака с женой Анджелой.