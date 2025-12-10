Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Легендарный вокалист умер в хосписе после праздника

Основатель The Four Lads Берни Туриш умер в хосписе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Основатель группы The Four Lads Берни Туриш умер в возрасте 94 лет, сообщает Ideastream. Он скончался в хосписе в Норт-Олмстеде (штат Огайо) спустя несколько дней после празднования 69-летия брака со своей супругой Анджелой.

Группа The Four Lads записала 22 композиции, вошедшие в топ-40 американских чартов, пять из которых разошлись миллионными тиражами. Среди них — Moments to Remember, Standing on the Corner и Istanbul (Not Constantinople).

Коллектив начинал карьеру в конце 1940-х под названием Otnorots, а затем стал The Four Lads. Туриш был вокалистом и автором аранжировок. На концерте в Кливленде в 1952 году он познакомился со своей будущей женой, и спустя четыре года они поженились.

В 1972 году Туриш покинул основной состав, однако продолжил выступать и создал новый коллектив. Он выходил на сцену вплоть до 2018 года. Музыкант включен в Зал славы канадской музыки и Зал славы вокальных групп США.

Ранее на 97-м году жизни скончался всемирно известный архитектор-деконструктивист лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери. Причиной смерти стало респираторное заболевание. Архитектор умер в собственном доме в калифорнийской Санта-Монике.

