Диким кошкам из хосписа «Дом тигра» будет тепло зимой

Подопечные хосписа для крупных кошек «Дом тигра» в Санкт-Петербурге проведут зиму в тепле, рассказал РИА Новости руководитель учреждения Дмитрий Ким. Как он пояснил, помочь организации подготовиться к зиме вызвался военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ).

Огромная благодарность добрым людям из КМЗ, — сказал Ким.

Руководитель пояснил, что их организация является единственным приютом в России, куда передали на содержание двух травмированных браконьерами амурских тигров — Тигуана и Форестера. Всего в хосписе содержатся 30 крупных кошек, большинство из них — тигры.

