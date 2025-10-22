Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 17:29

Диким кошкам из хосписа «Дом тигра» будет тепло зимой

Тигрица Каталина в хосписе для диких животных «Дом тигра» Тигрица Каталина в хосписе для диких животных «Дом тигра» Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Подопечные хосписа для крупных кошек «Дом тигра» в Санкт-Петербурге проведут зиму в тепле, рассказал РИА Новости руководитель учреждения Дмитрий Ким. Как он пояснил, помочь организации подготовиться к зиме вызвался военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ).

Огромная благодарность добрым людям из КМЗ, — сказал Ким.

Руководитель пояснил, что их организация является единственным приютом в России, куда передали на содержание двух травмированных браконьерами амурских тигров — Тигуана и Форестера. Всего в хосписе содержатся 30 крупных кошек, большинство из них — тигры.

Ранее в фотоловушку попала краснокнижная амурская тигрица по кличке Желтобокая. Кадры были сняты в Дурминском хозяйстве в районе имени Лазо. На них видно, как животное проявляет заботу о своем потомстве. Она вылизывает с ног до головы одного из тигрят, а он в ответ вылизывает морду мамы. Немного заботы достается и второму детенышу.

Кроме того, комбайнер из Приморского края наткнулся на тигра во время работы в поле посреди ночи. Инцидент произошел в Михайловском муниципальном округе. Предполагается, что хищник охотился за копытными, которые выходят кормиться к полям.

