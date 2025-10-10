Комбайнер наткнулся на тигра во время работы в поле

Комбайнер из Приморского края наткнулся на тигра во время работы в поле посреди ночи, сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр». Там уточнили, что инцидент произошел в Михайловском муниципальном округе.

Предполагается, что хищник охотился за копытными, которые выходят кормиться к полям. В опубликованном ролике видно, как тигр наблюдает за водителем комбайна из травы. Когда машина подъехала ближе, животное скрылось за деревьями.

Ранее прокуратура Приморского края взяла на контроль расследование уголовного дела по факту обнаружения частей тела тигра в багажнике машины. Инцидент произошел на автодороге Раздольное — Хасан, где подозрительное авто остановили сотрудники ГИБДД. Нарушители были задержаны, ведется следствие.

