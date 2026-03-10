Пономарев объяснил разгромное поражение ЦСКА от «Динамо» в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини постоянно хвалит своих футболистов, это отчасти стало причиной разгромного поражения от «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-игрок армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев. Он обратил внимание, что с подобным составом команда обязана бороться за золотые медали.

Не ожидал такого безобразия. Игроки классные, подготовленные… Должны быть чемпионами с таким составом. Что случилось? [Дмитрий] Баринов (полузащитник ЦСКА. — NEWS.ru) не заиграл, [Матвей] Кисляк (полузащитник ЦСКА. — NEWS.ru) какой-то тоже сам не свой. Нельзя их хвалить постоянно, как это делает Челестини. Нужно искать недостатки. Я видел, как они летели в Грозный [на матч 19-го тура с «Ахматом»] — улыбаются, в карты играют. Ехали за тремя очками как на прогулку. Такого быть не должно, — сказал Пономарев.

В 20-м туре РПЛ «Динамо» обыграл ЦСКА со счетом 4:1. Главным героем в составе бело-голубых стал Николас Маричаль, оформивший дубль: он забил на 13-й минуте и перед самым свистком на перерыв. Голы также записали на свой счет Бителло (66-я минута) и Иван Сергеев (84-я). ЦСКА, игравший с 17-й минуты в меньшинстве после удаления Лусиано Гонду, сумел отличиться лишь однажды — на 58-й минуте мяч забил Мойзес.