15 декабря 2025 в 07:18

Режиссера фильма «Пока не сыграл в ящик» и его жену нашли мертвыми

Режиссера Роба Райнера и его жену обнаружили мертвыми в доме в Лос-Анджелесе

Роб Райнер и его жена Мишель Роб Райнер и его жена Мишель Фото: Ron Sachs — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Американский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель обнаружены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает издание TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, экстренные службы нашли в доме тела пожилых мужчины и женщины, возраст которых соответствует возрасту продюсера и его супруги.

У обоих зафиксированы рваные ножевые раны. При этом опознать тела было сложно из-за случившегося пожара, ведется расследование. Как актер Райнер известен по сериалу «Все в семье», а как режиссер — по фильмам «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик».

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке умер советский и российский пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. Уточняется, что деятель культуры болел раком. По словам источников из его окружения, Оганезов выглядел истощенным. 25 декабря народному артисту России исполнилось бы 85 лет.

Дот этого стало известно, что сосед умершего 60-летнего американского актера Питера Грина, который сыграл в фильме «Маска» с Джимом Керри, обнаружил на его двери странную записку. Она содержала отсылку к ирландско-американской банде, действовавшей в 70–80-х годах. В то же время полиция не выявила признаков насильственной смерти.

