Врач рассказал, сколько конфет в день можно давать детям Врач Хатшуков: детям можно давать не более трех конфет в день

Детям в возрасте от 10 лет можно употреблять не более двух-трех конфет в день, сообщил РИА Новости ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Заур Хатшуков. При этом малышам в возрасте от трех до шести лет разрешается одна конфета.

Дети трех-шести лет: одна конфета или одна маленькая печенька в день. <…> Дети семи-десяти лет: одна-две небольших конфеты в день. Важно не превращать это в систему. Дети старше 10 лет: не более двух-трех конфет в день, — подчеркнул медик.

Медик напомнил, что детям до трех лет категорически запрещено давать любые кондитерские изделия. Он также напомнил, что норма сладкого — это абсолютный максимум, а не разрешенный минимум.

Ранее диетолог Филипп Кузьменко подчеркнул, что здоровому человеку не имеет смысла включать в рацион сахарозаменители. Врач порекомендовал придерживаться простого принципа в питании, основанного на осознанности, а не на страхе. Также он посоветовал либо есть десерты на основе натурального сахара, либо не употреблять их в пищу.