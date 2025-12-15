Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
15 декабря 2025 в 07:46

Назван вероятный убийца режиссера Роба Райнера и его жены

TMZ: американского режиссера Райнера и его жену мог убить их сын

Роб Райнер и Мишель Райнер Роб Райнер и Мишель Райнер Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американского режиссера Роба Райнера и его жену Мишель мог убить их собственный сын Ник, сообщает People со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, на телах убитых были обнаружены рваные раны, похожие на ножевые. Известно, что сын погибших страдает наркотической зависимостью.

Расследованием занимается отдел по ограблениям и убийствам. По данным издания, полиция рассматривает произошедшее как «очевидное убийство». При этом 78-летнего Райнера и его 68-летнюю супругу долго не могли опознать, так как тела были сильно обезображены после пожара.

Ранее сообщалось, что режиссера и его жену нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. У супругов остались трое детей. Райнер прославился как режиссер кинокартин «Останься со мной», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Кроме того, он сыграл роль отца героя Леонардо Ди Каприо в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».

До этого американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска», был обнаружен мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Ему было 60 лет. Сосед умершего актера обнаружил на его двери странную записку, которая содержала отсылку к ирландско-американской банде, действовавшей в 70–80-х годах.

