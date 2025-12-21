Новый год-2026
Дагестанка на Geländewagen протаранила машину грабивших ее дом воров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Лос-Анджелесе уроженка Дагестана Патимат на внедорожнике Mercedes Geländewagen протаранила автомобиль воров, пытавшихся проникнуть в ее дом, сообщил Telegram-канал Mash Gor. Инцидент произошел, когда женщина разговаривала по телефону со своей матерью, оставшейся в доме с детьми.

Услышав в трубке крики, Патимат немедленно направилась к дому. В этот момент преступники, уже выломавшие дверь, услышали шум изнутри и бросились бежать к своему автомобилю Honda.

Подъехавшая на полной скорости Патимат намеренно врезалась в машину злоумышленников, не дав им скрыться. Грабителям пришлось бежать пешком, бросив транспортное средство. Прибывшая полиция обнаружила в салоне Honda рации, инструменты для взлома, поддельные документы и несколько комплектов номерных знаков.

Ранее в Казани в одно из зданий федерального университета ворвался полуобнаженный мужчина. Как сообщает источник, дебошир выломал дверь и прошел через турникеты. Сотрудникам пришлось вызвать наряд полиции, который прибыл на место через 15 минут.

