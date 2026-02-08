Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 19:59

Гладков объявил в Белгороде эвакуацию

Гладков заявил об эвакуации жителей Белгорода из-за повреждения систем отопления

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
Восстановление поврежденных энергообъектов в Белгороде после ударов ВСУ займет продолжительное время, и для обеспечения безопасности организована временная отправка детей от 11 лет в другие регионы, включая Крым, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он также сообщил о готовности к временному перемещению многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров, требующих особого внимания.

Следующее — отправка многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров — те категории, которые требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы, — написал Гладков.

Ранее он сообщил, что из-за коммунальной аварии начался слив системы отопления в 455 многоквартирных домах Белгорода. Ситуация в городе остается сложной, восстановительные работы продолжаются, но для их завершения властям требуется дополнительное время, отметил губернатор.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что наиболее действенной мерой защиты Белгородской и Брянской областей от обстрелов является уничтожение пусковых установок HIMARS. По его словам, отслеживание перемещения этих машин представляет меньшую сложность по сравнению с перехватом выпущенных ими ракет.

Белгород
Вячеслав Гладков
эвакуация
отопление
