Гладков объявил в Белгороде эвакуацию

Восстановление поврежденных энергообъектов в Белгороде после ударов ВСУ займет продолжительное время, и для обеспечения безопасности организована временная отправка детей от 11 лет в другие регионы, включая Крым, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он также сообщил о готовности к временному перемещению многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров, требующих особого внимания.

Следующее — отправка многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров — те категории, которые требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы, — написал Гладков.

Ранее он сообщил, что из-за коммунальной аварии начался слив системы отопления в 455 многоквартирных домах Белгорода. Ситуация в городе остается сложной, восстановительные работы продолжаются, но для их завершения властям требуется дополнительное время, отметил губернатор.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что наиболее действенной мерой защиты Белгородской и Брянской областей от обстрелов является уничтожение пусковых установок HIMARS. По его словам, отслеживание перемещения этих машин представляет меньшую сложность по сравнению с перехватом выпущенных ими ракет.