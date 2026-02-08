В Киеве придумали, как «сделать прописку» войскам НАТО на Украине L’Antidiplomatico: Украина может обойти запрет на ввод войск НАТО

Киевские власти на переговорах по урегулированию конфликта могут использовать обходные схемы, чтобы все-таки разместить войска НАТО на своей территории, заявил политолог Руслан Бортник. По его словам, которые приводит L«Antidiplomatico, Украина может начать приглашать западные контингенты на круглогодичные учения.

Если Украина получит надежные гарантии безопасности, то нет необходимости вводить иностранные войска. Всегда можно приглашать западные контингенты на учения, которые могут идти круглогодично. Тем более что на Украине всегда присутствуют штаты инструкторов, сотрудников и охраны посольств. Это большое поле для маневра, — заявил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что отправка европейских войск на Украину приведет к прямой конфронтации с Россией. Он добавил, что Будапешт отказывается участвовать в воинственных планах Брюсселя.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис предположил, что ухудшение положения на фронте и углубление внутреннего кризиса могут в конечном итоге заставить украинское руководство пойти на уступки по ключевым вопросам. Аналитик также считает, что предлагаемые Киевом и Западом гарантии безопасности направлены на продолжение противостояния с Россией.