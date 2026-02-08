Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 19:26

В Киеве придумали, как «сделать прописку» войскам НАТО на Украине

L’Antidiplomatico: Украина может обойти запрет на ввод войск НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Киевские власти на переговорах по урегулированию конфликта могут использовать обходные схемы, чтобы все-таки разместить войска НАТО на своей территории, заявил политолог Руслан Бортник. По его словам, которые приводит L«Antidiplomatico, Украина может начать приглашать западные контингенты на круглогодичные учения.

Если Украина получит надежные гарантии безопасности, то нет необходимости вводить иностранные войска. Всегда можно приглашать западные контингенты на учения, которые могут идти круглогодично. Тем более что на Украине всегда присутствуют штаты инструкторов, сотрудников и охраны посольств. Это большое поле для маневра, — заявил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что отправка европейских войск на Украину приведет к прямой конфронтации с Россией. Он добавил, что Будапешт отказывается участвовать в воинственных планах Брюсселя.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис предположил, что ухудшение положения на фронте и углубление внутреннего кризиса могут в конечном итоге заставить украинское руководство пойти на уступки по ключевым вопросам. Аналитик также считает, что предлагаемые Киевом и Западом гарантии безопасности направлены на продолжение противостояния с Россией.

Украина
НАТО
войска
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ирак принял более 2,2 тысячи боевиков ИГ из сирийских тюрем
«Гвоздь в крышку гроба»: эксперт оценил покушение на генерала Алексеева
Дроны РФ разнесли подачку Запада ВСУ, «дефицит» танков: что будет дальше
Гладков объявил в Белгороде эвакуацию
Слуцкий назвал покушение на генерала провокацией Киева
Домушник «обменял» сосиски в тесте на золото
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Российский посол высказался о совместном использовании Севморпути с Кореей
В Белом доме разочаровались в лидере венесуэльской оппозиции
В Коми школьники наелись полусырого мяса и отравились
В Киеве придумали, как «сделать прописку» войскам НАТО на Украине
В Госдуме разъяснили механизмы защиты прав дольщиков в 2026 году
Дмитриев сделал неутешительный прогноз по карьере Стармера
Lada бросит вызов быстрым иномаркам: вот что такое Vesta Sport
Посол России в Лондоне высказался о контактах с Залужным
Мирошник объяснил, почему Зеленскому выгоден «могильный» холод в домах
На Украине футболиста прогнали с должности капитана за русский язык
«Разрушили все»: Азаров озвучил один неудобный для Киева факт
Зеленский потребовал у Франции вооружение
Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.