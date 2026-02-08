Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 18:56

«Разрушили все»: Азаров озвучил один неудобный для Киева факт

Азаров обвинил Киев в разрушении украинской энергетики

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Энергетический кризис на Украине был вызван разрушением собственной промышленности и ошибочным выходом из единой энергосистемы с Россией, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что рассчитывать на закупки оборудования в Европе нельзя, так как там не производят необходимую Украине продукцию.

[Украинские власти] разрушили все, что мы сохраняли и развивали. Трансформаторные заводы, кабельные заводы и другие электротехнические предприятия, помогавшие обслуживать генерации, сети и магистральные распределители. Теперь они говорят: «Будем в Европе все закупать». А она такое не производит, — отметил Азаров.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что мощность всех АЭС на контролируемой Киевом территории Украины была вынужденно снижена после серии взрывов. Оператор отметил, что повреждения получили энергетические объекты в восьми областях, среди которых электростанции и подстанции.

Кроме того, по данным энергохолдинга ДТЭК, на Украине зафиксирована потеря значительной части доступной электроэнергии. Повреждения получили две теплоэлектростанции и главные высоковольтные подстанции. Наиболее тяжелая ситуация, как уточнили в компании, сложилась в Киеве, где свет подается лишь полтора-два часа в сутки, и в ДТЭК убеждены, что в дальнейшем положение будет только ухудшаться.

Николай Азаров
Украина
энергетика
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ирак принял более 2,2 тысячи боевиков ИГ из сирийских тюрем
«Гвоздь в крышку гроба»: эксперт оценил покушение на генерала Алексеева
Дроны РФ разнесли подачку Запада ВСУ, «дефицит» танков: что будет дальше
Гладков объявил в Белгороде эвакуацию
Слуцкий назвал покушение на генерала провокацией Киева
Домушник «обменял» сосиски в тесте на золото
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Российский посол высказался о совместном использовании Севморпути с Кореей
В Белом доме разочаровались в лидере венесуэльской оппозиции
В Коми школьники наелись полусырого мяса и отравились
В Киеве придумали, как «сделать прописку» войскам НАТО на Украине
В Госдуме разъяснили механизмы защиты прав дольщиков в 2026 году
Дмитриев сделал неутешительный прогноз по карьере Стармера
Lada бросит вызов быстрым иномаркам: вот что такое Vesta Sport
Посол России в Лондоне высказался о контактах с Залужным
Мирошник объяснил, почему Зеленскому выгоден «могильный» холод в домах
На Украине футболиста прогнали с должности капитана за русский язык
«Разрушили все»: Азаров озвучил один неудобный для Киева факт
Зеленский потребовал у Франции вооружение
Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.