«Разрушили все»: Азаров озвучил один неудобный для Киева факт

Энергетический кризис на Украине был вызван разрушением собственной промышленности и ошибочным выходом из единой энергосистемы с Россией, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что рассчитывать на закупки оборудования в Европе нельзя, так как там не производят необходимую Украине продукцию.

[Украинские власти] разрушили все, что мы сохраняли и развивали. Трансформаторные заводы, кабельные заводы и другие электротехнические предприятия, помогавшие обслуживать генерации, сети и магистральные распределители. Теперь они говорят: «Будем в Европе все закупать». А она такое не производит, — отметил Азаров.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что мощность всех АЭС на контролируемой Киевом территории Украины была вынужденно снижена после серии взрывов. Оператор отметил, что повреждения получили энергетические объекты в восьми областях, среди которых электростанции и подстанции.

Кроме того, по данным энергохолдинга ДТЭК, на Украине зафиксирована потеря значительной части доступной электроэнергии. Повреждения получили две теплоэлектростанции и главные высоковольтные подстанции. Наиболее тяжелая ситуация, как уточнили в компании, сложилась в Киеве, где свет подается лишь полтора-два часа в сутки, и в ДТЭК убеждены, что в дальнейшем положение будет только ухудшаться.