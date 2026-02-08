Зимняя Олимпиада — 2026
На Украине зафиксировали потерю огромной части электроэнергии

ДТЭК: Украина потеряла существенную часть доступной электроэнергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Потеря существенной части доступной электроэнергии зафиксирована на Украине, об этом свидетельствуют данные энергохолдинга ДТЭК. В частности, две теплоэлектростанции и главные высоковольтные подстанции страны получили повреждения. В связи с этим были вынужденно разгружены атомные электростанции.

Повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК и ключевые высоковольтные подстанции. <...> Были вынужденно разгружены АЭС. <...> Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ДТЭК, наиболее сложная ситуация с потерей электроэнергии наблюдается в Киеве. Свет в столице есть лишь полтора-два часа в сутки. При этом в энергохолдинге убеждены, что дальше будет только хуже.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что мощность всех атомных электростанций на подконтрольной Киеву территории Украины была вынужденно снижена после серии взрывов. Повреждения получили энергообъекты в восьми областях страны, включая электростанции и подстанции.

